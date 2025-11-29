San Vincenzo La Costa: presentato il libro “Qualcosa di me – Dialogo con un’amica” di Claudia Koll – VIDEO

San Vincenzo La Costa (CS), 29 novembre 2025 – Venerdì 28 novembre, presso la Chiesa di San Vincenzo Martire, a San Vincenzo la Costa, si è tenuta la presentazione del libro “Qualcosa di Me- Dialogo con un’amica” di Claudia Koll.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Parrocchia di San Vincenzo e l’Amministrazione Comunale, ha visto una nutrita partecipazione.

Ad inaugurare i lavori il parco Don Vittorio Serra, a cui sono seguiti i saluti di del sindaco Gregorio GIannotta, del presidente della Pro Loco Giovanni Terzo Pirri, della direttrice della Biblioteca locale e Priore della Confraternita dell’Immacolata Concetta Serpe e dell’ideatrice e curatrice della manifestazione, Angela Gioffrè.

Protagonista Claudia Koll che ha intrecciato un vero e proprio dialogo con Concetta Bevilaqua, simulando un rapporto confidenziale dal quale sono emersi particolari significativi della vita dell’attrice: dalla conversione, avvenuta nel 2000 al passaggio della Porta Santa, all’impegno quotidiano e costante per l’associazione Le Opere del Padre, fino al rapporto profondo con l’arte, in particolare con la sensibilità tormentata e luminosa di Van Gogh.

Nel suo libro, la Koll non si limita a raccontarsi ma esprime la pienezza della sua vocazione che esprime attraverso l’esperienza artistica,

L’autrice invita il lettore ad un’introspezione onesta, per ritrovare quella “luce quieta” che abita il profondo dell’essere umano.

Ad animare la serata la lettura interpretativa di alcuni passi del testo presentato da parte di Anna Laura Mattesini, accompagnata all’arpa dal maestro Rosaria Belmonte.

A fine evento, grande è stata la soddisfazione e la gratitudine espressa dalla comunità di San Vincenzo la Costa, partecipe non solo ad un evento di natura culturale, ma ad un vero e proprio incontro incui a parlare e stato il cuore.