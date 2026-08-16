San Vito sullo Ionio, “Sonati Vicinu!” compie dieci anni: tre giorni tra musica, cultura e tradizioni
San Vito sullo Ionio (CZ) – Manca ormai pochissimo all’avvio della X edizione del Sonati Vicinu! Festival, l’evento clou dell’estate sanvitese che dal 16 al 18 agosto animerà Piazza Marconi con tre giornate dense di musica, teatro, letteratura e tradizione.Con lo slogan Supporta Condividi Sciàlati , il festival celebra quest’anno un traguardo storico: dieci anni di condivisione, arte e legame viscerale con il territorio.
L’atteso appuntamento arriva dopo il positivo riscontro di Sonati Vicinu! OFF, la rassegna di eventi diffusi che nelle scorse settimane ha fatto da apripista grazie alla collaborazione tra l’APS Linea Jonica (ente organizzatore) e una solida rete di associazioni locali e istituzioni (APS Insieme si può, Giardino Epicureo, APS Livadìa, ProLoco Cenadi, Gruppo Io C’ero e il Conservatorio “S. Arlia”di Catanzaro – Nocera).
Ora i riflettori si accendono interamente sul festival principale e sul suo ricco cartellone ad ingresso gratuito.
IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL (Piazza Marconi, San Vito sullo Ionio)
L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.