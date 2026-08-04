Sangineto rende omaggio a Ignazio Giunti. Il 4 agosto la proiezione del docufilm “Ignazio Giunti – La storia mai raccontata”

Una serata nel segno della memoria, della cultura e dello sport. È questo lo spirito con cui il Comune di Sangineto promuove la proiezione del docufilm “Ignazio Giunti – La storia mai raccontata”, in programma il prossimo 4 agosto 2026, alle ore 21.30, presso il parco dell’Hotel delle Stelle di Sangineto Lido.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di ricordo e di valorizzazione della figura di Ignazio Giunti, uno dei talenti più puri e promettenti del motorismo italiano, pilota Ferrari e protagonista di una straordinaria carriera sportiva interrotta tragicamente il 10 gennaio 1971 durante la 1000 Km di Buenos Aires.

Per Sangineto, Ignazio Giunti non è soltanto una figura di rilievo dello sport automobilistico nazionale, ma un personaggio profondamente legato alla storia e all’identità della comunità. Pur nato a Roma, Giunti trascorse infatti lunghi periodi della sua vita a Sangineto, terra alla quale era profondamente legato per tradizioni familiari, affetti e ricordi. Qui la sua famiglia possedeva da secoli importanti proprietà e qui il giovane Ignazio amava trascorrere le vacanze, coltivando quel rapporto speciale con il territorio che ancora oggi vive nella memoria collettiva dei sanginetesi.

Il docufilm, scritto e diretto dal regista Marco Gentili e prodotto da Bluebird Srl con il contributo di ACI e ACI Storico in collaborazione con Rai Documentari, è il risultato di oltre dieci anni di ricerche e racconta la vita dell’uomo e del pilota attraverso immagini d’archivio, testimonianze inedite -incluso l’affettuoso ricordo dei suoi amici sanginetesi- e preziosi contributi di protagonisti del mondo dell’automobilismo. Alla proiezione saranno presenti lo stesso regista e Vittorio Tusini Cottafavi, nipote di Ignazio Giunti e autore pubblicazioni dedicate alla memoria dello zio campione e alla storia dell’automobilismo.

Il Sindaco di Sangineto, Michele Guardia, evidenzia il valore simbolico dell’iniziativa per la comunità: «Ospitare questa proiezione significa riportare al centro una pagina importante della nostra storia e rendere omaggio a una figura che, pur avendo raggiunto prestigiosi traguardi nel mondo dell’automobilismo, ha conservato un legame autentico con Sangineto. È un appuntamento che unisce sport, memoria e identità locale, offrendo alla comunità l’opportunità di riscoprire una storia che appartiene anche al nostro territorio. Un ringraziamento particolare va al regista Marco Gentili per il lavoro di ricerca e approfondimento svolto e a Vittorio Tusini Cottafavi per la dedizione con cui continua a custodire e diffondere la memoria di Ignazio Giunti».

Dal canto suo, l’Assessore al Turismo Maria Rosa Midaglia pone l’accento sulla dimensione culturale e promozionale dell’evento: «Questa iniziativa si inserisce in un percorso che l’Amministrazione comunale ha avviato da tempo per valorizzare le figure e le storie legate alla nostra comunità. Già in passato abbiamo avuto il piacere di presentare il volume “Ignazio Giunti. Un pilota, un’epoca” di Vittorio Tusini Cottafavi, edito da Rubbettino, e oggi proseguiamo questo cammino attraverso un linguaggio diverso, quello del cinema e del racconto audiovisivo. Il docufilm permette di avvicinare anche le nuove generazioni alla storia di un grande campione, ma soprattutto ai valori di passione, impegno e determinazione che hanno caratterizzato la sua vita. È un appuntamento che arricchisce l’offerta culturale del territorio e rafforza il racconto dell’identità di Sangineto».

L’iniziativa promossa dal Comune di Sangineto è stata resa possibile anche grazie alla preziosa disponibilità della famiglia Barbieri, titolare dell’Hotel delle Stelle, che contribuisce alla realizzazione dell’evento e mette a disposizione gli spazi del parco della struttura.

Modera la giornalista Nicoletta Toselli.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.