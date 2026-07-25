Sangineto ricorda Alessio Cataldo: musica e solidarietà nel secondo anniversario della scomparsa

di Nicoletta Toselli

SANGINETO – Si intitola «Note in ricordo di Alessio» l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Sangineto in occasione del secondo anniversario della morte di Alessio Cataldo, il diciottenne scomparso il 25 luglio 2024 a seguito di un tragico incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale 16, che collega la Statale 18 ai centri storici di Sangineto e Bonifati.

L’appuntamento è in programma domenica 26 luglio, alle ore 22, nel Castello del Principe di Sangineto Lido. Nel corso della serata si esibiranno i giovani artisti dell’Accademia dell’Ancia di Belvedere Marittimo, diretta dal maestro Carmine Sangineto.

L’iniziativa è sostenuta dalla famiglia di Alessio Cataldo ed è patrocinata dal Comune di Sangineto, dall’Hotel delle Stelle, dal Castello Music Club e dal progetto Borgo Vivo.

La manifestazione, a ingresso libero, consentirà di raccogliere fondi da destinare alle borse di studio istituite in memoria del giovane sanginetese, grande appassionato di musica. Già quest’anno due ragazzi hanno beneficiato delle borse di studio e saranno tra i musicisti che si esibiranno durante la serata.

È possibile contribuire anche attraverso una donazione online, effettuando un bonifico sul seguente IBAN:

IT29K0303269330010000003010

con causale: «Borse di studio Note in ricordo di Alessio».

Una serata dedicata alla musica e alla memoria, attraverso la quale Sangineto tornerà a stringersi intorno alla famiglia Cataldo nel ricordo di Alessio.