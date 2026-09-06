Sanità, al via la settima edizione del corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria

Presentata la settima edizione del corso di alta formazione per la dirigenza sanitaria “Economia, Diritto e Management della Sanità”, di secondo livello promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e autorizzato dalla Regione Calabria, per l’anno accademico 2026/2027.

Un percorso formativo pensato per rispondere alle esigenze di una professione medica sempre più chiamata a confrontarsi non soltanto con gli aspetti clinici e assistenziali, ma anche con quelli organizzativi, economici, giuridici e manageriali.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il dottor Domenico Pistone che ha evidenziato la qualità del percorso formativo, il coinvolgimento dei partecipanti ma, soprattutto, che è un corso obbligatorio per chi aspira a diventare direttore di reparto.

«Tanti colleghi si possono formare restando a Reggio Calabria, senza doversi spostare altrove con costi elevati e sacrificando mesi di lavoro ospedaliero.

Abbiamo costruito un percorso di alta formazione che punta a fornire ai professionisti strumenti e competenze oggi indispensabili per affrontare con consapevolezza il ruolo della dirigenza sanitaria.

La qualità dei docenti e dei contenuti rappresenta un elemento qualificante del corso, così come la partecipazione attiva e l’entusiasmo dimostrati dai corsisti. È un segnale importante che conferma quanto sia sentita la necessità di una formazione sempre più completa e multidisciplinare», ha dichiarato il dottor Pistone.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il professore Francesco Manganaro, che ha rimarcato l’importanza della collaborazione con l’Ordine dei Medici e il valore di un’iniziativa capace di mettere in relazione competenze sanitarie, giuridiche, economiche e manageriali.

Il presidente dell’Ordine, Pasquale Veneziano, ha espresso un ringraziamento all’Università e al dottor Pistone per la disponibilità e per aver reso possibile la collaborazione, sottolineando il ruolo sempre più articolato del medico nella sanità contemporanea.

«Oggi, il ruolo del medico è cambiato e, soprattutto per chi assume funzioni dirigenziali, accanto alla competenza clinica diventa fondamentale possedere anche competenze amministrative e manageriali. Il dirigente medico è un professionista della salute, ma è anche un manager chiamato a gestire persone, risorse e processi.

Per questo, il corso è estremamente importante. Ringrazio l’Università, il dottor Pistone e tutti i docenti, professionisti di altissimo profilo, che hanno messo a disposizione le proprie competenze.

Il risultato più significativo è proprio la forte richiesta di partecipazione da parte dei colleghi: questo corso non offre soltanto un titolo, ma soprattutto competenze concrete e strumenti utili per affrontare le responsabilità della dirigenza sanitaria», ha affermato Veneziano.

Un concetto condiviso dal professore Manganaro, responsabile scientifico del corso, che ha evidenziato il valore strategico della formazione e della collaborazione tra mondo universitario e professioni sanitarie.

«La collaborazione tra l’Università Mediterranea e l’Ordine dei Medici rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano lavorare insieme per costruire percorsi formativi capaci di rispondere alle trasformazioni della sanità.

Formare oggi la dirigenza sanitaria significa investire non solo nella crescita professionale dei medici, ma anche nella qualità e nell’efficienza del sistema sanitario.

Questo corso mette a disposizione competenze interdisciplinari fondamentali e rafforza il rapporto tra università e territorio», ha dichiarato Manganaro.

Particolarmente significativo anche il contributo del Direttore del Dipartimento DIGES Massimo Finocchiaro Castro che ha manifestato entusiasmo per l’avvio del percorso, evidenziando il ruolo dell’Università nella costruzione di competenze adeguate alle nuove sfide della sanità.

Sulla stessa linea il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti che ha rimarcato l’importanza di una collaborazione capace di mettere in rete le competenze dell’Ateneo e quelle del mondo sanitario.

L’iniziativa, è stato sottolineato, rappresenta un investimento sulla formazione di professionisti chiamati a governare processi sempre più complessi e a coniugare qualità dell’assistenza, organizzazione e sostenibilità.

Il corso “Economia, Diritto e Management della Sanità” si inserisce dunque in un contesto nel quale la formazione della classe dirigente sanitaria assume un ruolo sempre più centrale.

Le trasformazioni del sistema sanitario, la complessità delle strutture organizzative e la necessità di un utilizzo efficace delle risorse richiedono infatti professionisti in grado di coniugare preparazione medica e capacità di gestione.

La significativa partecipazione registrata fin dall’avvio del percorso conferma l’interesse della classe medica reggina verso una formazione specialistica capace di accompagnare i professionisti nelle nuove responsabilità della dirigenza sanitaria.