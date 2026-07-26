Sanità, Brutto (FdI): “Un miliardo di euro per la Calabria. È il più grande finanziamento ottenuto da una Regione: una svolta storica per i nostri ospedali”

“La Calabria scrive una pagina importante per il futuro della propria sanità. Il via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto che assegna le nuove risorse Inail per l’edilizia sanitaria consegna alla nostra Regione un risultato senza precedenti: un miliardo di euro destinato alla realizzazione di nuovi ospedali e al potenziamento delle infrastrutture sanitarie.

È il finanziamento più consistente assegnato a una Regione italiana in questa tranche di risorse e rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando l’approvazione del provvedimento che assegna alla Calabria ulteriori risorse strategiche per la sanità.

“Parliamo di investimenti che cambieranno il volto della sanità calabrese e che consentiranno di recuperare anni di ritardi”.

Le risorse saranno destinate a opere fondamentali: 300 milioni di euro per il nuovo ospedale di Catanzaro, 200 milioni per la Cittadella della Salute del capoluogo, 300 milioni per il nuovo ospedale di Crotone e altri 200 milioni per il nuovo ospedale di Cosenza. Interventi che rafforzeranno la rete ospedaliera regionale e garantiranno servizi più moderni, efficienti e sicuri.

Per Brutto, il risultato testimonia l’efficacia dell’azione istituzionale portata avanti dal Governo nazionale e dalla Regione Calabria.

“Ancora una volta, il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra con i fatti di credere nella Calabria e di sostenerne il percorso di rilancio. Allo stesso tempo va riconosciuto il grande lavoro del presidente Roberto Occhiuto, che insieme a noi, continua a portare a casa risultati concreti grazie a una costante interlocuzione con Roma e a una programmazione seria e credibile.

Oggi, non celebriamo un annuncio, ma un investimento reale che mette al centro il diritto dei calabresi ad avere ospedali moderni e una sanità all’altezza delle migliori realtà del Paese.

Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare affinché queste risorse vengano trasformate rapidamente in cantieri, opere e servizi in favore dei cittadini calabresi. La stagione delle promesse deve lasciare definitivamente spazio a quella dei fatti.

Questo ulteriore finanziamento di un miliardo di euro rappresenta un’occasione storica che la Calabria saprà cogliere per costruire una sanità più forte, più efficiente e più vicina ai cittadini”.