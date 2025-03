Sanità calabrese, il “Manifesto per una democrazia delle cure” fa il pieno di consensi: oltre 1.300 firme

Un’ondata di sostegno ha travolto il “Manifesto per una democrazia delle cure in Calabria”, lanciato il 26 febbraio scorso da “Comunità Competente”.

In soli venti giorni, il documento ha raccolto oltre 1.300 firme, 1.222 condivisioni e quasi 14.000 visualizzazioni, testimoniando un forte desiderio di cambiamento nel sistema sanitario regionale.

Il manifesto, articolato in 23 punti, propone soluzioni concrete per migliorare l’assistenza sanitaria in Calabria.

Tra le priorità, la riduzione dei “viaggi della speranza” per bambini e famiglie, il potenziamento della rete di neuropsichiatria infantile, l’abbattimento delle liste d’attesa e il rafforzamento della medicina territoriale.

La risposta del territorio è stata massiccia e trasversale. 90 tra associazioni, comitati, fondazioni e singoli cittadini hanno aderito all’iniziativa, provenienti da ogni angolo della Calabria, dalle aree interne ai centri urbani. “Comunità Competente” non si ferma qui.

L’obiettivo è ora di ampliare ulteriormente la diffusione del manifesto e avviare un confronto costruttivo con le istituzioni, il Commissario Occhiuto e i vertici delle aziende sanitarie.

Nel mirino, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) entro il 2026, con particolare attenzione alla realizzazione di 61 Case della Comunità e 20 Ospedali di Comunità.

Nata dall’iniziativa di cittadini, associazioni e presidi sociali, “Comunità Competente” si batte per una sanità di prossimità, che rispetti il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

Unisciti alle migliaia di calabresi che chiedono un cambiamento nella sanità regionale.

Firma la petizione online e sostieni il “Manifesto per una democrazia delle cure in Calabria”.

Link https://www.change.org/p/manifesto-per-una-democrazia-delle-cure-in-calabria?recruiter=1366416649&recruited_by_id=f3b23670-f418-11ef-9d8d-5b954b2e4b5d&utm_source=share-personal&utm_campaign=starter_onboarding_share_flow&utm_medium=copylink