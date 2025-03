Sanità in Italia: un nuovo sportello per abbattere le attese

di Nicoletta Toselli

Scalea (CS) – Il Movimento “Stella Tricolore” ha lanciato un’iniziativa ambiziosa per affrontare il problema delle lunghe attese per le prestazioni mediche in Italia. È stato creato uno sportello online, SOS Sanità, completamente gratuito e accessibile a tutti i cittadini italiani, da nord a sud.

L’obiettivo principale di questo sportello è fornire un supporto concreto ai cittadini che si trovano ad affrontare le difficoltà del sistema sanitario, spesso caratterizzato da tempi di attesa insostenibili. SOS Sanità si pone come un punto di riferimento per chi ha bisogno di informazioni, orientamento e assistenza per accedere alle prestazioni mediche in tempi brevi.

“Crediamo che la salute sia un diritto fondamentale di ogni cittadino”, ha dichiarato il Presidente del Movimento “Stella Tricolore”, Donato Allocca. “Con SOS Sanità, vogliamo offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, abbattendo le barriere che impediscono l’accesso alle cure“.

Lo sportello è raggiungibile tramite l’indirizzo email sos.sanitalia@gmail.com e attraverso il sito web del Movimento, www.movimentostellatricolore.it. Un team di esperti è a disposizione per fornire informazioni e supporto, aiutando i cittadini a orientarsi nel sistema sanitario e a trovare le soluzioni più adatte alle loro esigenze.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente durante un incontro organizzato da Michele Raffaele, che ha ricevuto un plauso per il suo impegno nell’organizzazione dell’evento. All’incontro hanno partecipato anche il Dott. Antonio Allocca, Responsabile Nazionale Propaganda del Movimento “Stella Tricolore”, l’Avv. Tommaso Cesareo, Consigliere Esterno ambito sanitario del Movimento, e l’Impr. Andrea Colella, Consigliere Cons. Pres. Naz. del Movimento.

La presenza di personalità civili, politiche, religiose, militari e di associazioni ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e la volontà di collaborare per migliorare il sistema sanitario italiano.

SOS Sanità rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più efficiente e accessibile a tutti. Un’iniziativa che mira a garantire il diritto alla salute e a migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani.