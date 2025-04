Sanità, incontro sul rinnovo del Ccnl con Vitelli (Fp Cgil nazionale) a Cosenza

Mercoledì 9 aprile alle 12,30 presso la direzione sanitaria dell’ospedale di Cosenza si terrà un incontro tra Marco Vitelli, del coordinamento nazionale professioni sanitarie della Fp Cgil, e i lavoratori.

In particolare, si discuterà del rinnovo del Ccnl del settore. La bozza di contratto che Funzione Pubblica si è rifiutata di firmare non rispondeva alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità.

Troppo poche le risorse per incrementare gli stipendi, nessuna risposta sulle indennità, un evidente messaggio ai lavoratori che per incrementare le proprie entrate devono essere disponibili a lavorare di più; un incremento mascherato dell’orario di lavoro in un comparto afflitto da condizioni di lavoro insopportabili.

Fp Cgil si sta battendo affinché il governo finanzi il Ccnl 2022-2024 con risorse aggiuntive sia sulla retribuzione tabellare sia sul salario accessorio.

Lottiamo per il superamento dei tetti di spesa sulle assunzioni in sanità e sul salario accessorio affinché il governo stanzi nuove risorse e abbiamo fatto proposte concrete e realizzabili.

Continueremo a batterci affinché i lavoratori possano ottenere più salario a parità di orario di lavoro, una maggiore retribuzione nel periodo di ferie, così come sancito da numerose sentenze della Cassazione, e tutti possano avere diritto alla mensa o ai buoni pasto senza dover andare in tribunale per ottenerli e senza dover contribuire con trattenute in busta paga.