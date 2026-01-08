Sanità, Maiolino (FI): “La squadra di Forza Italia a difesa del diritto alla salute: grazie all’ On. Cannizzaro l’Ospedale di Polistena non si tocca”

“Oggi siamo qui non solo per difendere un edificio, ma per tutelare un diritto fondamentale e inalienabile: il diritto alla salute dei nostri cittadini.

La possibile chiusura di alcuni reparti chiave dell’ospedale di Polistena non è mai stata una mera questione tecnica o burocratica, ma una minaccia reale che avrebbe avuto conseguenze quotidiane e drammatiche sulla vita delle persone. Un ospedale non è un costo da tagliare, ma un presidio di sicurezza, prevenzione e dignità per il territorio”.

In una nota il Segretario di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonino Maiolino, interviene con soddisfazione a seguito delle rassicurazioni giunte dall’On. Francesco Cannizzaro in merito alla continuità operativa dei presidi ospedalieri di Polistena e Locri.

“Il sistema sanitario calabrese affronta difficoltà storiche: carenza di personale e bilanci sotto pressione. Ma laddove altri vedono ostacoli insormontabili, la squadra di Forza Italia trova soluzioni concrete.

Voglio rivolgere un ringraziamento profondo all’ On. Francesco Cannizzaro per aver rassicurato con i fatti i tanti cittadini che chiedevano risposte concrete, a tutela del diritto alla salute”.

Maiolino entra poi nel merito della soluzione legislativa individuata dal Coordinatore regionale di Forza Italia per superare l’impasse del Decreto “Milleproroghe”, che non prevedeva la possibilità di mantenere in servizio i medici che avevano raggiunto l’età pensionabile: “L’azione di Cannizzaro è stata tempestiva ed efficace: ha già interloquito con il Ministro della Salute e presenterà un emendamento decisivo in sede di conversione del decreto Milleproroghe, che permetterà di mantenere in servizio i medici fino al 31 dicembre 2026 e conferire incarichi libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa ai medici già in quiescenza, garantendo la sopravvivenza dei reparti.

A questo si aggiunge l’importante iniziativa politica di cui Cannizzaro si è fatto promotore insieme a Salvatore Cirillo, Presidente del Consiglio Regionale: la convocazione di una seduta urgente del Consiglio Regionale per discutere e approvare una proposta di legge regionale che preveda una ulteriore proroga per questi professionisti”.

“Forza Italia dimostra così di essere vicino alle problematiche di chi, come gli anziani, non possono spostarsi per chilometri, delle famiglie che esigono risposte rapide e di quei medici che ogni giorno lavorano con sacrificio.

Grazie a questa sinergia tra Roma e la Calabria conclude Maiolino a partire dall’azione politica del Presidente Roberto Occhiuto, che con la sua guida determinata sta ridisegnando la sanità calabrese, diamo una risposta di speranza a tutto il territorio: i reparti resteranno aperti e i medici resteranno al loro posto. Perche il diritto alla salute dei calabresi resta la nostra priorità assoluta”.