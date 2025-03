Sanità, parte la raccolta firme per il Manifesto “Per una Democrazia delle Cure”

L’iniziativa, guidata da Rubens Curia, nasce dalla consapevolezza che il diritto alla salute non possa prescindere dall’ascolto dei bisogni dei cittadini e da una governance sanitaria più inclusiva. Il Manifesto propone un modello di sanità d’iniziativa, che non si limiti a rispondere alle emergenze, ma che sia in grado di prevenire e programmare, coinvolgendo le comunità locali nei processi decisionali.