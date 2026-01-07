Sanità, sempre più calabresi si curano fuori Regione. Falcomatà: «Basta propaganda sulla salute dei cittadini, il Commissario Occhiuto ha fallito»

«Negli ultimi due anni la fuga dei pazienti calabresi verso le regioni del Nord è aumentata di circa il 13%, con una spesa che ha superato i 326 milioni di euro in un solo anno. La Calabria è stabilmente tra le regioni con il peggior saldo sanitario d’Italia e la tendenza è in continuo peggioramento.

I dati sulla mobilità sanitaria certificano, una volta per tutte, il fallimento di anni ed anni di propaganda del centrodestra e della gestione del Super Commissario alla Salute, Roberto Occhiuto».

Lo afferma Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito democratico, commentando i numeri emersi dal riparto del fondo sanitario nazionale approvato dalla conferenza Stato-Regioni.

«Queste cifre prosegue vanno oltre la semplice statistica. Sono uomini, donne, padri, madri, giovani e anziani costretti a lasciare la propria terra per potersi curare. Le famiglie si dividono ed i costi economici e sociali sono enormi.

La mobilità sanitaria non è una scelta, ma spesso rappresenta l’unica via di salvezza da un sistema sanitario regionale che, escluse rare eccezioni e nonostante gli sforzi immani di medici e operatori sanitari, non riesce a garantire servizi adeguati».

Secondo il consigliere regionale del Pd, la responsabilità è tutta politica: «Dopo anni di commissariamento e con la gestione affidata direttamente al presidente Roberto Occhiuto, non solo non si è invertita la rotta, ma la situazione è addirittura peggiorata.

Annunci e promesse non hanno prodotto risultati concreti perché gli ospedali sono in affanno, interi reparti sono costretti a chiudere per carenza di personale, le liste d’attesa sono sempre più lunghe e la sanità territoriale, come andiamo denunciando da tempo immemore, è pressoché inesistente».

«Ogni euro speso per curare i nostri cittadini fuori regione è un euro sottratto alla nostra sanità», aggiunge Falcomatà sottolineando come, in questa maniera, «si alimenti un circolo vizioso che impoverisce ulteriormente il sistema e aumenta il divario con le regioni più forti del Paese, sul quale incombe anche la mannaia dell’Autonomia differenziata votata dallo stesso Occhiuto proprio nella Conferenza Stato-Regioni».

«Serve spiega l’esponente del Pd una presa di responsabilità chiara, immediata e netta. Il commissariamento, così come è stato gestito, non ha raggiunto gli obiettivi dichiarati. Occorrono, piuttosto, un cambio radicale di strategia, trasparenza sui risultati ottenuti e un piano straordinario, serio e verificabile, per restituire ai calabresi il diritto di curarsi nella propria regione».

«In tutta la Calabria continua da nord a sud, aumentano i focolai di protesta.

Ogni giorno si conta una nuova manifestazione: si lamentano disagi, difficoltà, crisi, si occupano i Pronto soccorso, si chiede il rispetto del diritto alla salute sistematicamente negato o demandato al sistema privato, a danno delle fasce più deboli della popolazione che hanno, il più delle volte, smesso di curarsi».

«La sanità conclude Giuseppe Falcomatà non può continuare ad essere il terreno della propaganda sul quale il centrodestra ha costruito i propri consensi.

È un diritto costituzionale che oggi, in Calabria, viene continuamente messo in discussione e sempre più spesso purtroppo totalmente calpestato».