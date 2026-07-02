Santa Domenica Talao capitale del karting: il 12 luglio la 5ª Prova della Coppa Italia di Zona 5 tra sport, inclusione e grandi campioni

SANTA DOMENICA TALAO (CS) – Il circuito Raceway Karting Talao si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del karting del Mezzogiorno. Domenica 12 luglio si disputerà la 5ª Prova della Coppa Italia di Zona 5 ACI Sport (Calabria, Basilicata e Puglia), valida anche come 4° Memorial dell’Amicizia e 1ª Tappa del Campionato Easy Race Calabria.

La manifestazione richiamerà piloti, team e appassionati provenienti da tre regioni, confermandosi un evento di riferimento per il motorsport nazionale e un’importante occasione di promozione sportiva e territoriale.

Ospiti d’eccezione saranno Claudio Gullo, top driver multidisciplinare, è stato Campione Italiano Karting e Automobilismo oltre ad essere insignito della medaglia al Valore Atletico dal CONI, e Simone Iaquinta, due volte Campione Italiano Porsche Carrera Cup Italia (2019 e 2020), che incontreranno il pubblico condividendo la propria esperienza e promuovendo i valori dello sport, della passione e del rispetto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere il karting quale disciplina educativa, formativa e accessibile, incentivando sani stili di vita, favorendo l’inclusione sociale e lo scambio tra atleti provenienti da Calabria, Basilicata e Puglia, inoltre, vi sarà uno spazio dedicato alla promozione dei prodotti del territorio.

Particolare significato riveste il 4° Memorial dell’Amicizia, dedicato al ricordo di tre piloti prematuramente scomparsi (Sollazzo Mario, Guerrera Ernesto e Pino Martino), il cui esempio di lealtà, amicizia e sportività continua a vivere attraverso questa manifestazione.

Il programma della giornata prevede prove libere, qualifiche e gare ufficiali, momenti commemorativi, attività dimostrative aperte al pubblico e una significativa iniziativa dedicata all’inclusione: saranno infatti organizzate sessioni di guida assistita con kart biposto per persone con disabilità, affiancate da istruttori qualificati, affinché tutti possano vivere l’emozione della pista.

«Ospitare una prova della Coppa Italia di Zona ACI Sport rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni per far crescere il karting nel nostro territorio. Il nostro obiettivo è offrire una manifestazione di alto livello tecnico, ma soprattutto trasmettere i valori autentici dello sport: rispetto, amicizia, inclusione e passione. Il Memorial dell’Amicizia nasce proprio per mantenere vivo il ricordo di chi ha condiviso con noi questa passione e per trasformare quella memoria in un messaggio positivo rivolto ai giovani. Siamo certi che il 12 luglio sarà una grande giornata di sport e di promozione per l’intera Riviera dei Cedri», dichiara Benedetto Filippelli, presidente dell’ASD Raceway Karting Riviera dei Cedri.

Per informazioni:

Benedetto Filippelli

Presidente ASD Raceway Karting Riviera dei Cedri

Tel. +39 328 218 7186