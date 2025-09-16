Santa Eufemia d’Aspromonte festeggia oggi la sua santa patrona, Eufemia

Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), 16 settembre 2025 – Nella giornata di oggi martedì 16 settembre, la comunità di Sant’Eufemia d’Aspromonte si riunisce per celebrare la festa in onore della sua santa Patrona, Eufemia, da cui prende il nome lo stesso paese.

I festeggiamenti religiosi hanno avuto ufficialmente inizio lo scorso 6 settembre con il tradizionale rito del “Luminario”, durante il quale sono stati bruciati dei rami secchi in onore alla santa, e lo spettacolo pirotecnico.

Sono seguiti eventi religiosi e civili previsti dal nutrito programma di 10 giorni in cui gli eufemiesi hanno atteso intrepidi la festa patronale per rendere omaggio e riconoscenza a Sant’Eufemia, colei che durante la Seconda Guerra Mondiale avrebbe preservato la città dalla distruzione degli attacchi aerei nazisti.

Dopo sfilata della Banda Musicale e dei tamburi svoltasi questa mattina, nel pomeriggio di oggi, alle ore 19:00 avrà luogo la processione a cui seguirà il tradizionale “tunnel” di fuochi d’artificio dal quale la sacra effigie uscirà illesa; una simbologia che ricorda un avvenimento della vita di Sant’Eufemia che fu gettata nelle fiamme ma risparmiata da Dio.

“Vogliamo che la processione sia il segno del nostro cammino di fede seguendo le orme di Sant’Eufemia”- ha dichiarato il parroco don Marco Larosa; “dietro la sua immagine vogliamo seguire le sue impronte per crescere e arrivare alla santità”

“Oggi è grande festa non solo per tutta la comunità eufemiese, ma anche per gli amici dei paesi vicini” – commenta il sindaco Pietro Voli.

Interviste di Graziano Tomarchio