Santa Maria del Cedro: inaugurata la nuova palestra comunale, una grande festa tra sport, famiglie e bambini.

Una giornata di festa, partecipazione e sport ha segnato l’inaugurazione della nuova palestra comunale situata presso l’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Santa Maria del Cedro (Cs). L’evento, svoltosi nel pomeriggio del 2 giugno, ha visto la presenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Vetere, delle famiglie e di tantissimi bambini che hanno animato la struttura con entusiasmo e allegria. L’occasione è coincisa con la grande festa di fine anno organizzata dall’A.S.D. Volley Scalea, dedicata ai piccoli atleti del minivolley che hanno partecipato ai corsi della stagione sportiva 2025/2026.

Insieme ai giovani provenienti da Santa Maria del Cedro e da tutto il territorio comunale, hanno preso parte alle attività anche numerosi bambini arrivati da Scalea, contribuendo a rendere ancora più speciale il momento inaugurale. Prima dell’avvio delle attività sportive, i parroci Don Gaetano e Don Valerio hanno impartito la benedizione alla nuova struttura, affidando simbolicamente il luogo ai valori della crescita, della condivisione e dello sport sano.

Subito dopo si è svolto il tradizionale taglio del nastro, affidato al sindaco Ugo Vetere, che ha ufficialmente

aperto la palestra alla comunità. Tanti i bambini presenti che hanno partecipato con entusiasmo alle gare, ai percorsi a ostacoli e ai giochi organizzati dall’A.S.D. Volley Scalea. Per diverse ore la palestra si è trasformata in uno spazio di aggregazione e divertimento, confermando l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale. Particolarmente soddisfatto il sindaco Ugo Vetere, che ha evidenziato il valore dell’opera per il territorio: «Questa palestra rappresenta un risultato importante per la nostra comunità.

Restituiamo ai ragazzi, alle famiglie e al mondo della scuola uno spazio moderno e funzionale dove praticare sport, crescere e condividere momenti di socialità.