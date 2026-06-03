Santa Maria del Cedro: inaugurata la nuova palestra comunale, una grande festa tra sport, famiglie e bambini.
L’occasione è coincisa con la grande festa di fine anno organizzata dall’A.S.D. Volley Scalea, dedicata ai piccoli atleti del minivolley che hanno partecipato ai corsi della stagione sportiva 2025/2026.
Insieme ai giovani provenienti da Santa Maria del Cedro e da tutto il territorio comunale, hanno preso parte alle attività anche numerosi bambini arrivati da Scalea, contribuendo a rendere ancora più speciale il momento inaugurale.
Prima dell’avvio delle attività sportive, i parroci Don Gaetano e Don Valerio hanno impartito la benedizione alla nuova struttura, affidando simbolicamente il luogo ai valori della crescita, della condivisione e dello sport sano.
aperto la palestra alla comunità.
Tanti i bambini presenti che hanno partecipato con entusiasmo alle gare, ai percorsi a ostacoli e ai giochi organizzati dall’A.S.D. Volley Scalea. Per diverse ore la palestra si è trasformata in uno spazio di aggregazione e divertimento, confermando l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale.
Particolarmente soddisfatto il sindaco Ugo Vetere, che ha evidenziato il valore dell’opera per il territorio: «Questa palestra rappresenta un risultato importante per la nostra comunità.
Vedere oggi così tanti bambini riempire questa struttura di entusiasmo è la più grande soddisfazione per un’amministrazione che continua a investire sul futuro delle nuove generazioni».
L’amministrazione comunale ha inoltre sottolineato come la nuova palestra costituisca un investimento strategico per Santa Maria del Cedro e Marcellina, offrendo nuove opportunità alle associazioni sportive e agli studenti dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino.
A conclusione della manifestazione, famiglie, bambini e organizzatori si sono ritrovati per un momento conviviale grazie al buffet preparato dai genitori dei piccoli atleti, ulteriore testimonianza dello spirito di collaborazione che caratterizza le iniziative sportive locali.
Una giornata riuscita e partecipata che ha sancito non solo la conclusione della stagione sportiva del minivolley, ma anche l’inizio di una nuova fase per la struttura dell’IC Paolo Borsellino, destinata a diventare un importante punto di riferimento per lo sport e il territorio tutto.