Santa Maria del Cedro, scontro frontale tra Farace e Vetere: accuse su bollette e gestioni

SANTA MARIA DEL CEDRO – Conti pubblici in difficoltà, bollette raddoppiate, gestione dei tributi al centro delle polemiche. Il clima politico si fa rovente a Santa Maria del Cedro, dove l’opposizione – attraverso il consigliere Biagio Farace – accusa l’amministrazione guidata da Ugo Vetere di operare in maniera opaca e di scaricare i problemi economici dell’Ente sui cittadini.

“Si registrano importi più che raddoppiati – scrive in una nota – e ritardi nella consegna delle fatture. I cittadini si ritrovano costretti a fare la fila agli sportelli per correggere errori non loro. Ma l’unica risposta ricevuta è stata: pagate ora, vi rimborseremo l’anno prossimo. Questo modo di operare è inaccettabile.”

Non meno dura la critica agli affidamenti per la riscossione dei tributi: secondo Farace, la revoca all’incarico della FM Promotion Innovation Srls – responsabile di tributi minori – sarebbe arrivata troppo tardi, dopo che la società aveva già incassato oltre 140 mila euro, con percentuali di aggio “eccessive, tra il 50 e il 60%”.

Ma l’amministrazione non ci sta. La replica del Comune arriva in una nota ufficiale, che smentisce punto per punto le accuse. “Ancora una volta il consigliere Farace si avventura in dichiarazioni false e tendenziose – si legge –. Il Comune non ha debiti verso fornitori o dipendenti e nel 2024 è stato registrato un avanzo di amministrazione.”