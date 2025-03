Santa Maria del Cedro si prepara al convegno “Nutrizione e Oncologia” per gli studenti

di Nicoletta Toselli



Santa Maria del Cedro, 6 marzo 2025 – Un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulla salute e la prevenzione delle malattie oncologiche è in programma presso il Museo del Cedro. Il convegno “Nutrizione e Oncologia”, promosso dall’Associazione Donna Mediterranea, si rivolgerà agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”.

L’incontro sarà guidato dal dottor Sergio Maradei, dietologo nutrizionista, che illustrerà il legame tra alimentazione e prevenzione oncologica, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata per la salute. Un’opportunità preziosa per i giovani studenti, che potranno approfondire il ruolo di una corretta nutrizione nella prevenzione delle malattie e nella promozione del benessere.

L’evento si aprirà con i saluti delle amministrazioni comunali e della dirigente scolastica Patrizia Granato, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso l’educazione alla salute. La moderazione sarà affidata alla giornalista Nicoletta Toselli, che guiderà il dibattito e stimolerà il confronto tra relatori e studenti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di educazione alimentare e prevenzione, volto a fornire ai ragazzi strumenti utili per scelte consapevoli nel loro quotidiano. Un’occasione per avvicinare i più giovani a tematiche di grande rilevanza, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e responsabili.