Santa Maria del Cedro si tinge di blu per la Giornata Mondiale dell’Autismo

SANTA MARIA DEL CEDRO – In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il Comune di Santa Maria del Cedro ha scelto di illuminare di blu Palazzo Franco Galiano. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, si inserisce nel quadro delle celebrazioni globali istituite nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e promuovere una società più inclusiva.

Palazzo Galiano, edificio di recente costruzione situato nel cuore del centro storico, ospita attualmente la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la sala consiliare e la Guardia Medica. La decisione di colorare di blu la sua facciata simbolizza l’adesione della comunità locale alla campagna di sensibilizzazione, sottolineando l’impegno del territorio per una maggiore consapevolezza e integrazione.

«È fondamentale che le istituzioni facciano la loro parte nel promuovere una cultura dell’inclusione – ha dichiarato un rappresentante dell’amministrazione comunale –. Attraverso gesti simbolici come questo vogliamo ribadire il nostro sostegno alle famiglie e alle persone che convivono con l’autismo».

L’iniziativa ha riscosso apprezzamento tra i cittadini e le associazioni locali impegnate nel sociale, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda sempre più famiglie e realtà educative. La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo rappresenta, infatti, un momento di riflessione collettiva per abbattere pregiudizi e favorire l’inclusione delle persone con autismo nella vita quotidiana.