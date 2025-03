Santa Maria del Cedro: sostegno concreto alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha recentemente approvato atti con particolare attenzione al sociale, predisponendo misure di sostegno alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà.

Nei giorni scorsi, con propria delibera, la Giunta ha approvato l’indirizzo di conferma per l’anno 2025 del Banco alimentare per famiglie bisognose. L’atto fa seguito all’avviso pubblico esplorativo di gennaio scorso con il quale l’ente ha accertato il numero di famiglie bisognose di aiuto, ricevendo 120 istanze valide, relative a 290 residenti a Santa Maria del Cedro. Allo scopo, si è provveduto a uno stanziamento di 12.000 euro per l’ufficio Servizi sociali del Comune di Santa Maria del Cedro.

Inoltre, con una determina dell’area Socio culturale, l’ente ha approvato la graduatoria provvisoria per l’anno 2024 per gli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Si tratta di un provvedimento per l’attuazione della normativa nazionale e regionale in materia, che non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto alla concessione dei contributi provvederà successivamente la Regione Calabria.

Attraverso l’apposito bando predisposto dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi, con scadenza al 28 febbraio 2025, sono state raccolte 29 domande valide per ottenere il contributo per l’anno 2024, fondo e competenza 2025. Gli uffici comunali hanno quindi approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria, per poi disporre quella definitiva da pubblicare nuovamente all’albo pretorio e da trasmettere alla Regione Calabria per la ripartizione del contributo.