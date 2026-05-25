Santa Maria del Cedro, torna “Cammina con la Salute”: una giornata dedicata a prevenzione, benessere e territorio

SANTA MARIA DEL CEDRO – Camminare insieme per promuovere salute, prevenzione e consapevolezza. È questo lo spirito della seconda edizione di “Cammina con la Salute”, in programma giovedì 28 maggio 2026 a Santa Maria del Cedro, iniziativa promossa dall’associazione Donna Mediterranea ODV con il coinvolgimento di enti, scuole, associazioni e realtà impegnate nel sociale e nel volontariato.

L’appuntamento è fissato alle ore 9 in Piazza 15 Marzo, nell’area della stazione ferroviaria di Marcellina, punto di partenza di una camminata che attraverserà il territorio fino a raggiungere il Parco Archeologico di Laos.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita, trasformando una semplice passeggiata in un momento di incontro, riflessione e partecipazione collettiva.

Il percorso sarà articolato in diverse tappe tematiche dedicate al benessere fisico, psicologico e sociale. Durante il cammino saranno infatti presenti spazi dedicati all’arteterapia, alla nutrizione, alla natura e biodiversità, al benessere psicologico, alla musica e alla valorizzazione della storia e dell’archeologia del territorio.

L’iniziativa è aperta a famiglie, giovani e cittadini di ogni età, con un itinerario pensato per essere semplice e accessibile a tutti.

“Cammina con la Salute” punta a mettere al centro non soltanto il benessere individuale, ma anche il senso di comunità, attraverso una manifestazione che unisce salute, cultura, ambiente e socialità.

Per sostenere l’associazione Donna Mediterranea ODV e le finalità del progetto sarà previsto un contributo volontario all’inizio della manifestazione.

Gli organizzatori invitano inoltre i partecipanti a indossare una t-shirt bianca, simbolo di unità, salute e impegno condiviso.

Una giornata che vuole diventare occasione concreta per riscoprire il valore della prevenzione e della partecipazione, camminando insieme verso una comunità più consapevole e attenta al benessere collettivo.