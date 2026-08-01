Santa Maria di Ricadi: sicurezza in mare, sanzioni amministrative, lavoro nero e sequestro di cibo non tracciato

Prosegue incessante l’attività finalizzata a prevenire e contrastare tutte le irregolarità che pregiudicano la sicurezza dei bagnanti e dei tanti turisti che in questi giorni affollano il litorale vibonese.

Il Questore di Vibo Valentia, ha predisposto, nei giorni scorsi, una serie di dispositivi interforze sia in mare che sulla terraferma con il coinvolgimento della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto.

Il Piano di Potenziamento dei Servizi di Vigilanza Estiva per l’anno 2026 discusso in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura che vede la Questura quale cabina di regia, continua a far emergere irregolarità sul litorale.

L’azione di controllo, oltre all’attività di trasporto dei turisti in mare, si è estesa su ristoranti e bar.

Al termine delle attività si è proceduto nei confronti di un noto ristorante ove è stata riscontrata la presenza di due lavoratori in nero per i quali non si escludono ulteriori provvedimenti verso la suddetta attività di ristorazione.

All’interno della medesima attività, inoltre, si è proceduto al sequestro e alla contestuale distruzione di 30 chilogrammi di alimenti di origine animale, in quanto gli stessi prodotti sono risultati privi della documentazione di tracciabilità e inidonei al consumo umano, determinando una sanzione aggiuntiva di migliaia di euro.

I controlli in mare che hanno consentito alle autorità coinvolte di verificare il traffico marittimo lungo la Costa degli Dei ha restituito numerose sanzioni amministrative nei confronti di soggetti noti che in violazione delle norme sulla navigazione, mettevano a rischio i turisti durante il trasporto in mare.

Nel corso dei predetti controlli sono state elevate sanzioni amministrative per la violazione della normativa sulla tracciabilità di prodotti ittici e contestati nr. 7 verbali inerenti l’ormeggio e la navigazione di natanti sotto costa e relativa violazione dell’Ordinanza di Settore; noleggio abusivo di natanti finalizzato al trasporto passeggeri di cui una contestazione per trasporto di persone in numero superiore a quello consentito dal codice della navigazione.

L’operazione, oltre all’aspetto repressivo, comprende una importante attività di prevenzione.

Durante i controlli gli equipaggi e i conducenti di acquascooter vengono infatti informati sulle principali norme di sicurezza e richiamati all’importanza di una navigazione prudente e responsabile.

Tale filosofia che punta a prevenire gli incidenti più che a sanzionarli, nella consapevolezza che, con migliaia di natanti che ogni giorno vivono la prestigiosa località turistica, il rispetto delle regole resta il primo e più efficace strumento per garantire la sicurezza di tutti.