Santa Severina celebra l’arancia con il convegno “Borgo delle Arance”

di Nicoletta Toselli



Santa Severina si prepara ad accogliere un evento dedicato a uno dei frutti simbolo della Calabria: l’arancia. Domenica 16 marzo 2025, il suggestivo borgo ospiterà la manifestazione “Borgo delle Arance”, una giornata all’insegna della cultura, della tradizione e della gastronomia, con il castello normanno a fare da cornice.

L’evento si aprirà alle ore 10:00 nella Scuderia del Castello con un convegno che vedrà la partecipazione di figure istituzionali e di esperti del settore. Dopo i saluti del sindaco di Santa Severina, Lucio Giordano, interverranno Saverio Pascale, presidente della Pro Loco Siberene, Bruno Cortese, membro del direttivo nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”, Natale Carvello, presidente del G.A.L. Kroton, Filippo Capellupo, presidente UNPLI Calabria, Giovanni Fabiano, presidente UNPLI Crotone, e Giuseppe Stefanizzi di ARSAC.

A seguire, la parola passerà a Manuela Filice, responsabile del Progetto De.Co. Identitaria UNPLI Calabria, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’identità territoriale legata all’arancia. Ad affiancarla, la designer Luigia Granata, esperta in identità visiva.

Il cuore del convegno sarà l’approfondimento sul legame tra agrumi e profumi nella storia. Giuseppe Squillace, professore ordinario di Storia Greca presso l’Università della Calabria, analizzerà il rapporto tra agrumi e fragranze nell’antichità con l’intervento dal titolo «Questioni di naso». Lo strano rapporto tra agrumi e profumi nel mondo antico. A seguire, il chimico e profumiere Roberto Dario offrirà una prospettiva contemporanea con il contributo Le note agrumate nella profumeria moderna.

Dopo il convegno, alle ore 13:00, Piazza Campo sarà il palcoscenico di un pranzo conviviale in cui il sapore dell’arancia sarà il protagonista indiscusso. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, spazio all’intrattenimento con la premiazione “Dolce Arancioso”, l’esibizione musicale del gruppo The Yellows e attività ludiche per grandi e piccoli.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Siberene in collaborazione con il Comune di Santa Severina e altre realtà locali, rappresenta un’occasione per celebrare non solo un prodotto tipico del territorio, ma anche il valore storico e culturale che gli agrumi rivestono nella tradizione mediterranea