Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: la fede e la tradizione si raccontano in una mostra fotografica a Palazzo Damiani

Esiste un legame indissolubile tra la memoria di una comunità e le sue tradizioni religiose: un filo invisibile ma potentissimo fatto di gesti antichi, sguardi di devozione, processioni e scorci che il tempo non riesce a scalfire.

È proprio questo patrimonio immateriale e visivo ad essere il protagonista della mostra fotografica “Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e la tradizione religiosa”, che aprirà le sue porte nella suggestiva cornice di Palazzo Damiani.

Curata dagli sguardi attenti e sensibili di Vincenzo Dominijanni e Bruno Lijoi, l’esposizione si propone come una narrazione per immagini capace di catturare l’essenza più profonda della pietà popolare e della storia locale.

Le fotografie in mostra mettono al centro l’intensità delle feste patronali, la solennità dei riti e la bellezza dei paesaggi del borgo, trasformando ogni scatto in un frammento di memoria collettiva.

L’intento dell’iniziativa è racchiuso perfettamente nel cuore del progetto: “attraverso le immagini fotografiche rivivremo emozioni che sembrano fermare il tempo”. Un invito rivolto non solo ai cittadini residenti, ma anche ai tanti visitatori e turisti che nel periodo estivo popolano la costa ionica, desiderosi di scoprire l’anima autentica del territorio.

La mostra aperta dal 25 luglio al 16 agosto sarà un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso la lente d’ingrandimento dell’arte fotografica, la ricchezza culturale e spirituale che definisce l’identità di Sant’Andrea.