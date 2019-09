Sant’Ilario dello Ionio: prosegue il tour elettorale di Mario Occhiuto in Calabria

Riparte a pieno ritmo con una serie di date già programmate per tutto il mese di settembre il tour di Mario Occhiuto nelle località calabresi in qualità di prossimo candidato alla presidenza della Regione.

L’aspirante governatore porterà in giro per la Calabria, l’esperienza del buon governo della città di Cosenza che in questi anni ha visto realizzare un’incisiva azione di rigenerazione urbana diventata di ispirazione per l’intero Meridione e non solo.

Il candidato alla presidenza della Regione Mario Occhiuto, nella piazza del Borgo antico di Condojanni, ha proposto le sue idee per una analoga positiva trasformazione da estendere alla Calabria.