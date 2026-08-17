Sap Crotone “benvenuti ai 16 nuovi agenti, ma serve rafforzamento complessivo delle forze di polizia sul territorio”

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Crotone esprime soddisfazione per l’assegnazione di 16 nuovi Agenti della Polizia di Stato presso la Questura di Crotone.

Si tratta di un importante incremento dell’organico che potrà contribuire concretamente al rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, delle attività investigative e del lavoro quotidianamente svolto dai diversi uffici e reparti della Questura.

Il SAP di Crotone rivolge un sincero benvenuto ai nuovi colleghi, ai quali augura buon lavoro e un proficuo percorso professionale al servizio della comunità crotonese. La loro presenza rappresenta una preziosa risorsa per un territorio che necessita di una presenza costante, qualificata e capillare delle Forze dell’Ordine.

Accogliamo quindi positivamente il rafforzamento disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella consapevolezza che un organico adeguato costituisce una condizione indispensabile per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e, al tempo stesso, condizioni di lavoro più sostenibili per gli operatori di Polizia.

Tuttavia, il potenziamento non può riguardare esclusivamente la Questura. È necessario intervenire anche sugli organici delle specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio crotonese, che svolgono funzioni fondamentali per la sicurezza della collettività.

In particolare, riteniamo indispensabile un rafforzamento degli organici della Polizia Stradale, chiamata quotidianamente a garantire la sicurezza della rete viaria, prevenendo e contrastando gli incidenti e i comportamenti pericolosi alla guida.

Allo stesso modo, è necessario potenziare la Polizia Ferroviaria, impegnata a garantire la sicurezza nelle stazioni e lungo le infrastrutture ferroviarie, assicurando una presenza adeguata a tutela dei viaggiatori e del personale.

Particolare attenzione deve essere inoltre riservata alla Polizia Postale e alla sicurezza cibernetica, un settore ormai imprescindibile per la tutela dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni.

La crescita dei reati commessi attraverso la rete e delle minacce informatiche richiede personale adeguatamente formato e organici sufficienti ad affrontare un fenomeno in continua evoluzione.

È importante sottolineare, inoltre, che il dato dei 16 nuovi Agenti assume ancora maggiore rilevanza se considerato alla luce dei trasferimenti in uscita previsti per il prossimo mese di settembre.

Anche tenendo conto di tali movimentazioni, infatti, la Questura di Crotone registra un incremento complessivo dell’organico.

Si tratta di un risultato che apprezziamo e che conferma l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso le esigenze del nostro territorio.

Proprio per questo, riteniamo fondamentale che tale incremento venga consolidato nel tempo, senza perdere di vista la necessità di rafforzare anche le specialità della Polizia di Stato presenti nel Crotonese.

L’arrivo dei nuovi colleghi rappresenta dunque un segnale positivo, che il SAP accoglie con soddisfazione, ma deve costituire soprattutto un punto di partenza per una programmazione degli organici capace di garantire nel tempo una presenza adeguata delle Forze di Polizia sull’intero territorio.

Il SAP di Crotone continuerà pertanto a rappresentare nelle sedi competenti le necessità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, affinché possano svolgere il proprio delicato compito nelle migliori condizioni possibili e garantire ai cittadini una risposta sempre più efficace.

Ai 16 nuovi Agenti rinnoviamo il nostro benvenuto e auguriamo buon lavoro, con l’auspicio che questo importante incremento rappresenti il primo passo verso un più ampio e necessario potenziamento di tutti i presidi della Polizia di Stato sul territorio crotonese.