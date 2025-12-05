Sapori e Musica ad Orsomarso: Tutto pronto per la “Spizziculia – Seconda Edizione”

di Nicoletta Toselli

​Orsomarso (CS) – La Pro Loco di Orsomarso annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli eventi gastronomici più attesi del paese: la “Spizziculia”, che giunge quest’anno alla sua seconda edizione. L’appuntamento per celebrare le tradizioni culinarie locali è fissato per Venerdì 5 Dicembre alle ore 19:30 in Piazza Municipio.

​L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Orsomarso e supportata da UNPLI Calabria, si propone di valorizzare i prodotti tipici e le ricette della tradizione Orsomarsese in un clima di festa e convivialità.

​Il percorso gastronomico promette di deliziare i partecipanti con un menù ricco e autentico:

​Salumi e Formaggi locali

​Vecchiaredde cu Pipì Sicchi (una specialità tipica della zona)

​Lagane e Fagioli

​Vino Locale

​A incorniciare la degustazione ci sarà un’entusiasmante serata musicale itinerante con Fortunato e Valentina e il loro “Progetto Tarantella”. La musica popolare animerà la piazza, coinvolgendo i presenti in un viaggio sonoro attraverso i ritmi e i balli della tradizione calabrese.

​La Pro Loco di Orsomarso invita tutti i cittadini e i visitatori a prendere parte a questa festa per riscoprire il gusto autentico della Calabria e per sostenere le iniziative di valorizzazione del territorio.