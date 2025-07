Sapori, musica e comunità: il 12 luglio torna la Festa Parrocchiale della Santa Famiglia di Palmi

Palmi si prepara a vivere una serata di gusto e allegria con la 5ª edizione della Festa Parrocchiale promossa dalla Parrocchia Santa Famiglia, in programma sabato 12 luglio 2025 alle ore 20:30 nel piazzale antistante la chiesa.

Un appuntamento divenuto ormai una tradizione attesa e amata da grandi e piccini, in cui il sapore della buona cucina si intreccia con la bellezza dello stare insieme.

Per soli 10 euro, sarà possibile gustare un ricco menù che celebra la tradizione e l’ospitalità calabrese: pasta fresca “alla Santa Famiglia”, salsiccia alla brace con peperonata, parmigiana di melanzane, anguria e gelato, accompagnati da acqua, vino e un sorso dell’inconfondibile Amaro del Capo.

Il tutto immerso in un’atmosfera festosa, resa ancora più coinvolgente dalla musica tradizionale calabrese dal vivo del gruppo Kalabrisandu, che con i loro ritmi faranno danzare il cuore del quartiere.

A sottolineare il significato profondo dell’iniziativa è il parroco della Santa Famiglia, Don Giuseppe Sofrà, che ha dichiarato:

«È un appuntamento annuale in cui la comunità parrocchiale si ritrova per vivere un momento di festa e di condivisione.

La parrocchia ci ricordava Papa Francesco deve avere le porte sempre aperte per tutti. Anche questi momenti semplici di gioia e di servizio condiviso servono per creare accoglienza e far sentire la comunità cristiana vicina a tutti e a chiunque».

E ancora, ha aggiunto: «La comunità parrocchiale è chiamata a sviluppare una vera e propria “arte della vicinanza”.

Se essa mette radici profonde, la parrocchia diventa realmente il luogo dove viene superata la solitudine, che intacca la vita di tante persone.

Desideriamo che la nostra comunità diventi sempre più: parrocchia, Chiesa che vive tra le case degli uomini».

Ingresso libero, calore umano garantito: la Festa Parrocchiale della Santa Famiglia è un’occasione per ritrovarsi, per accogliere, per fare memoria della bellezza di una comunità viva che si stringe attorno alla tavola, alla musica e alla gioia di condividere.

Un invito aperto a tutti: cittadini, famiglie, bambini, anziani, curiosi e turisti. Perché come ci ricorda lo spirito dell’evento nessuno si salva da solo, e nessuno deve sentirsi solo.