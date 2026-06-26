Saracena ripopola il centro storico con l’XI Festa della Tarantella Calabrese

La tradizione non è memoria ferma, ma energia che torna nelle piazze, riempie i vicoli, fa incontrare generazioni e porta i viaggiatori a fermarsi.

La Festa della Tarantella Calabrese, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, conferma Saracena come luogo in cui la cultura popolare diventa esperienza, partecipazione e promozione autentica del centro storico.

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo presentando l’undicesima edizione dell’evento organizzato e promosso dall’Associazione culturale À Pídə Fèrmə – Musica tradizionale popolare, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Saracena.

Una manifestazione che, come nelle precedenti edizioni, si svolge interamente a Saracena e attraverserà il borgo da Piazza XX Settembre a Piazza San Lio.

La Festa della Tarantella Calabrese di Saracena sottolinea l’organizzatore Angelo Alfano è ormai un appuntamento riconoscibile nel panorama delle tradizioni popolari del Mezzogiorno.

Ogni anno richiama migliaia presenze, con visitatori provenienti non solo dalla Calabria ma anche da Puglia, Campania e dall’area reggina.

Un movimento che riempie B&B, strutture ricettive e abitazioni private, generando ricadute anche sui territori vicini, da Castrovillari a Morano.

Il valore della manifestazione sottolinea il Primo cittadino sta proprio nella capacità di far fermare il viaggiatore.

Non una presenza veloce, ma un’esperienza piena, fatta di musica, ballo, convivialità, relazioni e scoperta del borgo. È questa la direzione sulla quale Saracena continua a lavorare: eventi capaci di generare comunità, attrattività e permanenza.

Una sinergia evidenzia ancora il Sindaco quella che nel Paese del Moscato tiene insieme Istituzioni e associazioni cittadine che nasce dalla consapevolezza che le tradizioni popolari non sono folclore minore, ma patrimonio immateriale vivo, capace di raccontare un territorio e di rafforzare il senso di appartenenza.

E pertanto vanno sostenute, incentivate, custodite, promosse e, quindi, raccontate e vissute.

La giornata di sabato 27 giugno sarà dedicata alla musica popolare con un programma che intreccia linguaggi, radici e provenienze diverse.

Saranno protagonisti i Jonica Popolare, gruppo salentino nato a Galatina e affermatosi con la forza della pizzica e della ricerca musicale contemporanea;

Suoni Agropastorali, custodi della tradizione sonora della Valle del Sant’Agata, ai piedi dell’Aspromonte;

À Paranza r’o Lione con Fiorenza Calogero, interpreti di tammurriata, canto e tradizione campana;

e gli stessi artisti di À Pídə Fèrmə, associazione saracenara nata dalla passione per la tarantella e impegnata da anni nella promozione della cultura popolare.

In entrambe le giornate sono previsti tour del borgo a cura dell’Associazione Santa Maria del Gamio, per accompagnare visitatori e partecipanti alla scoperta del centro storico e del patrimonio locale.

Tra i momenti formativi anche il laboratorio di danza in stile Vallata del Sant’Agata, con il Conservatorio Grecanico Danza Tradizionale in Calabria 1992 “U Stegg”, dedicato alla tarantella calabrese e alla pratica della rota.

Nata a Saracena da un gruppo di amici appassionati di tarantella, l’Associazione À Pídə Fèrmə ha trasformato nel tempo un amore condiviso in un progetto culturale capace di crescere, viaggiare e rappresentare il territorio anche fuori dalla Calabria, con esperienze in Italia e all’estero.

L’undicesima edizione conferma così la maturità di un festival che continua a unire musica, turismo, gastronomia e radici popolari.

Quando il centro storico torna a riempirsi di suoni, passi, voci e visitatori conclude il Renzo Ruzzo non stiamo solo organizzando una festa.

Stiamo dando forma a un’idea precisa di paese: una comunità che non conserva le tradizioni sotto vetro, ma le vive, le condivide e le trasforma in occasione di incontro, economia diffusa e promozione territoriale.

La Festa della Tarantella Calabrese è tutto questo: identità che cammina, balla e genera futuro.