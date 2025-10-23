Saracena verso il consiglio comunale, diversi gli argomenti in agenda

Le nuove sfide per la sicurezza idraulica, la digitalizzazione ed il rafforzamento della macchina amministrativa sono i prossimi obiettivi nel target dell’Amministrazione comunale.

Su queste premesse, infatti, torna a riunirsi il civico consesso.

Il Presidente del Consiglio comunale, Cataldo Mastroianni, ha convocato l’Assemblea per il prossimo martedì (28 ottobre) alle ore 19, presso l’aula consiliare, in sessione straordinaria e seduta pubblica. In caso di mancato numero legale, la seconda convocazione è fissata per il giorno successivo (mercoledì 29) alle 19.30.

Tra i punti all’ordine del giorno, spicca la ratifica della variazione di bilancio dell’Azienda speciale pluriservizi del Comune di Saracena, relativa al servizio di trasporto scolastico gestito per conto dell’Ente.

Un atto che si inserisce nella cornice di attenzione alla qualità e continuità dei servizi pubblici essenziali, in particolare quelli rivolti ai più piccoli e alle famiglie.

Nel quadro delle variazioni al bilancio di previsione, l’amministrazione guidata dal Sindaco Renzo Russo iscrive in entrata circa un milione di euro richiesto al Ministero dell’Interno per la mitigazione del rischio idraulico sul versante a ridosso del centro storico, interessato dal collegamento tra Scarano e il convento dei Cappuccini.

Si tratta di una richiesta di finanziamento spiega il Sindaco Renzo Russo che, se accolta, permetterà di avviare un intervento strutturale di messa in sicurezza e tutela del territorio.

Sempre in tema di innovazione, è previsto l’inserimento in bilancio del contributo PNRR destinato alla digitalizzazione dei servizi comunali, con particolare riferimento all’adesione allo Stato Civile Digitale e all’estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale: un ulteriore passo verso una pubblica amministrazione più efficiente, accessibile e trasparente.

Il Consiglio Comunale, tra i cinque punti messi in calendario dell’Ordine del Giorno, sarà inoltre chiamato a ratificare l’iscrizione in bilancio delle risorse destinate al rafforzamento amministrativo nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027.

Grazie al contributo statale annuo di 46 mila euro, l’Ente conclude Russo potrà procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario CapCoe, figura qualificata che andrà a potenziare la struttura tecnica comunale, migliorando la capacità di intercettare fondi e di realizzare nuovi servizi e opportunità per la collettività.