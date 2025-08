Saranno i lidi aderenti al Consorzio Terredamare ad ospitare, nei mesi di luglio, agosto e settembre, la campagna “Straordinariamente normale” del CSV Cosenza.

Nelle strutture balneari, facenti parte del Consorzio e disseminate sulle coste cosentine del Tirreno e dello Ionio cosentino, sarà possibile trovare materiale promozionale con le informazioni utili per diventare volontario.

I volontari sono persone comuni che mettono il proprio tempo e il proprio talento a disposizione degli altri e della comunità. È questo il senso della campagna che vuole avvicinare giovani, adulti e anziani al volontariato.

Il concetto è che chiunque può fare volontariato e che i volontari non sono persone speciali, ma solo persone che scelgono di esserci, di partecipare, di aiutare, di riappropriarsi dei luoghi e di lavorare per il bene comune.

Tutto questo essendo semplicemente e straordinariamente se stessi.

Così, una mamma che accudisce i figli a casa, si prende cura di altri bambini in ospedale; un nonno a cui piace cucinare, si occupa della mensa dei poveri e un giovane che supporta il fratello nello studio si dedica anche al doposcuola in un centro migranti.

Durante i mesi estivi, gli stabilimenti balneari del litorale cosentino diventano luoghi di grande affluenza.

Il CSV vuole cogliere questa opportunità per far conoscere il mondo del volontariato ad un pubblico più ampio, sensibilizzando residenti e turisti sull’importanza dell’impegno civico.

Il Consorzio Terredamare è una rete di operatori turistici nata per sviluppare nuove strategie nel settore balneare, avviare e sostenere un processo di crescita nell’economia turistica dei luoghi interessati e migliorare costantemente l’offerta di beni e servizi nel settore della vacanza marina.

Il CSV Cosenza, così come previsto dal Codice del Terzo Settore, ha tra le sue finalità proprio quella di promuovere il volontariato e la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani.

“Si rafforza il nostro ruolo di agenti di sviluppo del volontariato sul territorio sostiene la presidente del Centro servizi, Rachele Celebre ma anche la nostra capacità di tessere relazioni con il profit.

Grazie a questa intesa con il Consorzio Terradamare saremo presenti nelle principali località balneari della provincia di Cosenza per allargare il nostro raggio d’azione”.

Gli interessati potranno contattare il Centro servizi al numero di telefono 0984.464674 e saranno orientati dagli operatori nell’individuare l’associazione o il settore più vicino e più attinente alle loro esigenze.

Secondo gli ultimi dati Istat in Italia sono 4,6 milioni le persone che, quotidianamente e senza un tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri in circa 360 mila associazioni non profit.

Nella provincia di Cosenza sono 1653 gli enti di terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), mentre sono oltre 30mila i volontari (fonte ricerca “Il volontariato che cambia” realizzata dall’Università della Calabria e dal CSV).

La campagna è accompagnata anche da un video visualizzabile sul canale YouTube del CSV: https://www.youtube.com/watch?v=bhrblsgFK50