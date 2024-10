Sasso (Lega): plauso alle Forze dell’Ordine per l’operazione “Levante”

“Quanto emerso dall’operazione della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è un chiaro segnale della gravità del fenomeno del traffico di esseri umani, un crimine odioso che continua a diffondersi a livello internazionale.

Desidero esprimere il mio profondo apprezzamento e riconoscimento alle Forze dell’Ordine e alla magistratura per il loro incessante lavoro in difesa della sicurezza e della legalità nel nostro Paese,” ha dichiarato Rossano Sasso, Commissario della Lega in Calabria.

“L’arresto di 13 trafficanti, che sfruttavano la rotta del Mediterraneo per il transito illegale di migranti verso il Nord Europa, è una testimonianza dell’efficacia delle misure che il Governo ha messo in atto per contrastare questi criminali senza scrupoli. Continueremo a lavorare affinché nessuno possa approfittare delle vulnerabilità altrui per arricchirsi e mettere a rischio la vita di uomini, donne e bambini.”

“È essenziale che si superino le posizioni ideologiche di un’accoglienza indiscriminata, che non fa altro che alimentare questo mercato criminale. Il nostro impegno resta fermo: proteggere i confini e garantire un futuro di legalità per tutti,” ha concluso Sasso.