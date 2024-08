Sasso (Lega) “rafforzamento docenti sostegno importante segnale per gli istituti scolastici calabresi”

“Un chiaro segnale di attenzione alle istanze della scuola e degli studenti: il rafforzamento dell’organico dei docenti di sostegno previsto per gli istituti calabresi è la dimostrazione dell’impegno profuso dal ministero guidato da Giuseppe Valditara per restituire a questa istituzione il ruolo che merita.

L’Ufficio scolastico regionale ha integrato il contingente assegnato per l’anno scolastico 2024/2025, pari 4.661 posti in organico di diritto, compresi 193 di potenziamento di Sostegno, con ulteriori 4.179 posti in organico di fatto, praticamente raddoppiandoli per un totale di 8840 posti.

Una scelta che tiene conto delle istanze avanzate dai dirigenti scolastici calabresi, allo scopo di garantire al meglio il diritto allo studio degli studenti con disabilità.

Una ennesima dimostrazione della sensibilità del Mim che, già con gli interventi di Agenda Sud, è al lavoro per offrire la miglior formazione possibile ai nostri giovani, riducendo anche le disparità territoriali”.

Lo dichiara il deputato della Lega, capogruppo in commissione Cultura e Istruzione e coordinatore del Partito in Calabria, Rossano Sasso.