Sbloccato l’iter degli interventi del programma Agenda Urbana che presentavano criticità in fase di attuazione

Il programma Agenda Urbana della Città di Lamezia Terme si compone di circa venti interventi, tra opere infrastrutturali e regimi di aiuto.

All’oggi, le opere infrastrutturali sono nella fase dell’aggiudicazione e/o redazione della progettazione, mentre per i cosiddetti regimi di aiuto si è nella fase della redazione dell’avviso di selezione delle imprese e/o dei soggetti privati.

Lo stato attuale dell’arte è in linea con il termine del 31/12/2025 stabilito dalla Regione Calabria per la contrattualizzazione dell’impresa e/o del soggetto aggiudicatario delle risorse e l’Amministrazione Comunale appena insediata intende ovviamente rispettare i termini e vigilare sullo stato di attuazione dell’intero programma.

Per quegli interventi connotati da elementi di criticità nell’avanzamento è stato necessario eseguire un’azione di rimodulazione complessa con la Regione Calabria, durata circa un anno, che ha portato, nella giornata di martedì 22 luglio, alla sottoscrizione da parte del Sindaco Avv. Mario Murone di una delle due convenzioni con la Regione Calabria che rimodulano in modo sostanziale il programma e ne agevolano l’attuazione nel rispetto dei tempi stabiliti dall’ente finanziatore.

Nel mese di giugno scorso, la Giunta Regionale, con propria delibera n. 277 del 07/06/2025, aveva integralmente approvato la rimodulazione proposta dal Comune di Lamezia Terme, accogliendone a pieno le richieste sia di natura tecnica che economica.

Con la sottoscrizione della nuova convenzione rimodulata viene dunque premiata l’attività di coordinamento della cabina di regia del programma Agenda Urbana della Città di Lamezia Terme, assegnata nel 2024 al dirigente ing. Pasqualino Nicotera e portata a termine in questi giorni.

Il coordinatore, coadiuvato dal gruppo di lavoro di esperti e supporti al RUP che opera all’interno del Settore Patrimonio, ha rivisto ogni singolo intervento ammesso al programma: di ciascuno di essi è stata smussata ogni criticità, a volte legata alla necessità di adeguamento dei prezzi ai nuovi prezzari regionali, a volte riconducibile alla necessità di avere un quadro esigenziale più aderente ed aggiornato, specifico per ogni opera.

Per alcuni interventi è stato necessario predisporre nuovi documenti di indirizzo alla progettazione e sottoporli all’approvazione della giunta. Sono stati inoltre aggiornati i fabbisogni sociali del territorio ed i dati socio-economici di riferimento per i regimi di aiuto.

In questo lavoro di coordinamento è stata importante la disponibilità trovata in tutti i Dipartimenti regionali coinvolti, che per oltre un anno, in incontri operativi sistematici, hanno seguito l’attività di rimodulazione avanzata dal Comune.

In tal senso, un particolare ringraziamento va al D.G. Maurizio Nicolai del Dipartimento Programmazione Unitaria, all’ing. Antonella Sette, dirigente del Dipartimento Attività Strategiche, all’arch. Cosimo Cuomo e Dott. Mario Gatto, rispettivamente Dirigente e Funzionario del Settore n. 1 del Dipartimento Salute e Welfare, alla Dott.ssa Valeria A. Scopelliti ed alla Dott.ssa M. A. Farina, rispettivamente dirigente e funzionaria del Dipartimento Sviluppo Economico, all’ing. F. Tarsia e Arch. S. Battaglia, rispettivamente dirigente e funzionaria del Dipartimento LL.PP.. Ora l’impegno degli uffici si concentra nella conclusione della fase avviata della progettazione e nella preparazione delle gare di appalto.

Per quanto concerne gli affidamenti, saranno a gestione del Comune le procedure negoziate dei lavori fino ad € 500.000,00 (ossia gli interventi di riqualificazione del Teatro Umberto, del Teatro Costabile, dell’edificio ex Delegazione di S. Eufemia, dell’edificio ex sede dei Servizi Sociali di corso Numistrano), con selezione delle imprese dall’elenco degli Operatori Economici vigente, mentre gli affidamenti dei lavori che superano la soglia (Recupero Castello Normanno, Riqualificazione Scuola F. Fiorentino ed Efficientamento energetico del Palazzo del Comune di via Perugini) saranno affidate per competenza alla Centrale Unica di Committenza di Reggio Calabria.

Nei prossimi giorni, infine, sul portale Calabria Europa saranno visibili gli avvisi pubblici per i contributi alle imprese sociali e ad altri soggetti privati, rientranti nelle operazioni che sono state oggetto della coprogettazione del Tavolo del partenariato di Agenda Urbana e che riguardano servizi per l’inclusione attiva di persone con svantaggio, servizi di educativa domiciliare, laboratori di alfabetizzazione informativa, inclusione digitale, percorsi di inserimento lavorativo, azioni di affiancamento e tutoraggio per l’inclusione attiva ed altro ancora.

Queste operazioni nel programma Agenda Urbana di Lamezia Terme pesano per quasi 5 milioni di €, su un totale di circa 18 milioni di € di dotazione finanziaria: una buona notizia, questa, per il mondo del Terzo settore e per sperimentare in città, buone pratiche di inclusione e di innovazione sociale, in simbiosi con gli altri programmi complessi in atto, come il PN Metro.