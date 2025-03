Scacchi, impresa dell’ASD Riviera dei Cedri: promozione in Serie B al CIS di Cosenza

L’ASD Scacchi Riviera dei Cedri scrive una pagina storica per il movimento scacchistico calabrese, conquistando la promozione in Serie B al Campionato Italiano a Squadre (CIS), disputato dal 14 al 16 marzo nella sede dell’ASD Gioacchino Greco di Cosenza.

Un risultato straordinario per la giovane associazione tirrenica, capitanata dal presidente Christian Mele, che in appena dieci mesi dal suo esordio nei campionati ufficiali è riuscita a imporsi in un torneo caratterizzato da grande equilibrio. La competizione, strutturata in un mini-campionato a tre squadre con gare di andata e ritorno, ha visto la formazione tirrenica superare la compagine di Corigliano-Rossano, guidata da Giovanni Spina, e la squadra di casa, presieduta da Roberto De Donato.

Il team vincitore ha schierato in prima scacchiera il talentuoso Daniele Avella, di Sapri, affiancato dal neo-maggiorenne Alessandro Amatiesei di Scalea, dall’argentino Jorge Costamagna, residente a Praia a Mare, e dai debuttanti Paolo Moles e Giovanni Marsico, entrambi di Scalea. Con un bottino di 5 punti, frutto di tre pareggi e una vittoria, la Riviera dei Cedri ha staccato di misura Cosenza (4 punti) e Corigliano-Rossano (3 punti), in un torneo combattuto fino all’ultima mossa.

“Pensare che solo dieci mesi fa disputavamo il nostro primo campionato ufficiale di promozione al Clubbino, la base di partenza per le competizioni nazionali, ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato il presidente e capitano Christian Mele, di San Nicola Arcella. “Questo successo è il frutto di un lavoro intenso e costante, che ci ha già regalato grandi soddisfazioni con i nostri giovani talenti, protagonisti di ottime prestazioni nei tornei di categoria. Un ringraziamento speciale va al presidente De Donato per l’accoglienza e la sportività dimostrata e all’arbitro Davide Nudo, che, pur appartenendo al club cosentino, ha garantito professionalità e imparzialità”.

Il cammino della Riviera dei Cedri non si ferma qui. Dopo il trionfo al CIS, la squadra si prepara ai prossimi impegni provinciali e regionali, con un appuntamento d’eccezione già all’orizzonte: l’organizzazione del torneo nazionale “Birra Cala”, in programma a San Nicola Arcella nei primi giorni di maggio. Un’occasione per celebrare questa storica promozione e continuare a far crescere la passione per gli scacchi in Calabria.