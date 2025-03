Scacchi: trionfo della Riviera dei Cedri al torneo di qualificazione under 18 di Rossano

di Nicoletta Toselli

Rossano, 9 marzo 2025 – Straordinario successo per i giovani talenti della ASD Scacchi Riviera dei Cedri al torneo di qualificazione per il Campionato Nazionale Under 18, in programma a Terrasini a fine giugno. La competizione, disputata a Rossano, ha visto brillare in particolare lo scaleoto Gianfranco Arcuri, che con un percorso netto di 5 vittorie su 5 partite ha conquistato il primo posto nella categoria Under 12.

Alle sue spalle, il praiese Angelo De Lio, autore di un’ottima prestazione con 4 vittorie, seguito dal giovanissimo Giorgio Greco, che ha chiuso il torneo con 3 successi e un pareggio, garantendosi così il terzo gradino del podio. Decisivo e spettacolare il “derby” al terzo turno tra Arcuri e De Lio: una sfida combattuta e dall’esito incerto fino alla fine, quando il dodicenne di Scalea ha saputo capitalizzare il suo leggero vantaggio con lucidità e sangue freddo.

Grazie a questo risultato, Arcuri e Greco raggiungono De Lio alle finali nazionali, dove proveranno a tenere alto il nome della Riviera dei Cedri contro i migliori giovani scacchisti d’Italia.

Grande la soddisfazione del presidente del club, Christian Mele, che ha elogiato i suoi ragazzi:

“Mi hanno reso orgoglioso e ripagato di tutti gli sforzi fatti in questi anni. Al di là del risultato, ciò che mi ha colpito è stato il loro comportamento sportivo e la maturità con cui hanno affrontato il torneo. Siamo il club più giovane della Calabria e ci confrontiamo con realtà molto più strutturate e storiche, dalle quali possiamo solo imparare. Un ringraziamento speciale va al nostro presidente onorario, il professor Pasquale Liguori, sempre presente per accompagnare e consigliare i nostri ragazzi.”

Adesso, però, l’attenzione si sposta sul prossimo obiettivo: il Campionato Italiano a squadre, in programma la prossima settimana a Cosenza. L’ASD Scacchi Riviera dei Cedri punta a un altro traguardo ambizioso: la promozione in Serie B.