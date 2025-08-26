Scalea, 71enne di origini ucraine ritrovata morta in un appartamento: sul corpo disposta l’autopsia dal PM

SCALEA (CS) :: 26/08/2025 :: Un brusco risveglio quello di questa mattina in località Pantano a Scalea, dove una donna di 71 anni, Olha Todyrin, è stata ritrovata morta all’interno del suo appartamento.



Da un primo esame sul cadavere, sembra che la morte sia da attribuire a cause naturali, ma non si escludono altre piste, visto l’ematoma cranico riportato dalla donna durante il ritrovamento. Il PM ha richiesto l’autopsia a conferma delle reali cause del decesso presso l’Ospedale di Germaneto.

In attesa di esiti definitivi, l’appartamento é stato posto sotto sequestro dai Carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal maggiore Andrea D’Angelo e dal comandante di Stazione Giuseppe Carlomagno, che stanno indagando sul caso.