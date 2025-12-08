Scalea accende il Natale nel cuore della piazza

di Nicoletta Toselli

SCALEA (CS), 7 dicembre 2025 – Piazza Cimalonga, cuore antico di Scalea, si è animata domenica 7 dicembre grazie all’iniziativa “Vivi il Natale a Scalea”, riportando vita, presenze e relazioni autentiche nel centro storico. Un evento che ha fatto rivivere la piazza, rendendola nuovamente luogo di comunità e incontro.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione ‘A Scalìa Vecchia, guidata da Romano Lombardo, che da anni promuove la centralità dei luoghi, delle tradizioni e delle persone. La piazza si è animata già nel pomeriggio con l’inaugurazione del presepe e l’arrivo degli zampognari, creando un’atmosfera intima e familiare, capace di richiamare alla memoria collettiva il Natale di una volta.

Al centro della piazza, un falò ha offerto calore e un naturale punto di incontro, intorno al quale grandi e piccoli si sono fermati a parlare, sorridere e condividere il tempo. Accanto alla musica, spazio alla poesia in dialetto scaleoto, alle fisarmoniche e ai balli popolari, elementi che hanno trasformato la serata in un racconto vivo di identità e appartenenza. Infine l’estrazione del biglietto vincente della Lotteria.

La riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie a una rete di collaborazione concreta: oltre ad ‘A Scalìa Vecchia, hanno partecipato la Pro Loco di Scalea con Salvatore Licursi, l’Associazione Forze di Polizia guidata da Michele Raffaele, TirrenPol con Sylwia Stefko, e la Banca del Tempo, rappresentata da Roberto Orrico. Un grazie sentito anche a Biagio Cirimele “Bison” che ha realizzato la Porta Cimalonga.

Uno dei momenti più emozionanti è stata la consegna del Premio Controvento, destinato a chi contribuisce silenziosamente alla crescita sociale e culturale della comunità. Il premio è stato presentato da Stefania Reda, con la regia e narrazione a cura di Cristiana Covelli, entrambi membri dell’Associazione Aloe. I riconoscimenti, offerti da Hama Artigiani e CeramicArt Scalea, sono stati assegnati a Franco Celano, Carmine Galiano e a Beniamino De Bonis, ricordato alla memoria.

A chiudere la serata, la presentazione e l’offerta del piatto tipico lagane e fagioli, “lagan e fasul”, un gesto semplice ma profondo che ha unito generazioni diverse attorno alla tradizione.

Al termine dell’evento, il Presidente di ‘A Scalìa Vecchia, Romano Lombardo, e il Presidente della Pro Loco, Salvatore Licursi, hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e la collaborazione tra le associazioni, sottolineando come, quando la comunità si ritrova, il centro storico torna davvero a vivere.

L’atmosfera creata in Piazza Cimalonga non si esaurirà con la serata del 7 dicembre: il centro storico continuerà a respirare lo spirito natalizio per tutta la durata delle festività, porta compresa, accompagnando cittadini e visitatori in un percorso fatto di luce, tradizioni e condivisione.