Scalea accende le luci sul “Premio Mia Martini”: la grande musica approda in Riviera dei Cedri

di Nicoletta Toselli

Dal 14 al 17 ottobre, la musica d’autore farà vibrare la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea.

Per la prima volta nella sua storia, la finale del Premio Mia Martini lascia Bagnara Calabra – città natale dell’indimenticabile Mimì – e sceglie Scalea come palcoscenico d’eccezione.

Un passaggio di testimone simbolico e prestigioso per la Riviera dei Cedri, che accoglie una delle manifestazioni più amate del panorama musicale italiano, nata per onorare la voce inconfondibile e l’anima intensa di Mia Martini. L’evento, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, unirà competizione e memoria: da un lato il concorso dedicato ai giovani interpreti provenienti da tutta Italia, dall’altro il riconoscimento assegnato ogni anno dalla critica del Festival di Sanremo, erede di quel “Premio della Critica” che proprio a Mimì deve il suo nome.

La città si prepara a quattro serate di spettacolo, talento e celebrazione, con la musica come filo conduttore di una Calabria che sa guardare oltre la stagione estiva.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di questa portata”, ha commentato il sindaco Mario Russo. “Sarà un’occasione per ricordare un’artista straordinaria e per valorizzare la nostra città attraverso la cultura e la musica”.

Sulla stessa linea il consigliere Fabio Ferrara, delegato al Turismo e al Marketing Territoriale:

“Il Premio Mia Martini rappresenta un volano per la promozione della Riviera dei Cedri. Vogliamo che Scalea diventi una tappa fissa per eventi di rilievo nazionale, capaci di attrarre pubblico e visibilità anche fuori stagione”.

Con la sua storia, la sua voce e il suo coraggio, Mia Martini torna così simbolicamente a cantare in Calabria, in un abbraccio di note e memoria che unisce generazioni e territori.

A Scalea, per quattro serate, la musica sarà la protagonista assoluta.