Scalea, al via il “Note di Notte Festival”: tre serate tra musica, cultura e valorizzazione dei talenti locali

Prenderà il via oggi, martedì 22 luglio, “Note di Notte Festival”, la rassegna musicale che fino al 24 luglio animerà lo storico cortile di Palazzo Spinelli, nel cuore del centro storico di Scalea.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Scalea, con il patrocinio del Comune di Scalea guidato dal sindaco Mario Russo, si propone di offrire tre serate all’insegna della grande musica, della cultura e della condivisione, trasformando uno dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico d’eccezione.

Nel corso della manifestazione sarà conferito il “Premio Note di Notte”, riconoscimento destinato a uno degli artisti che prenderanno parte alla rassegna.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai giovani talenti del territorio con “Suoni di Casa Nostra”, lo spazio ideato per valorizzare musicisti e artisti di Scalea, offrendo loro un’importante occasione per esprimere talento, passione e professionalità davanti al pubblico.

Il festival rappresenta un nuovo tassello nella programmazione estiva della città, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e turistica, promuovendo al tempo stesso le eccellenze artistiche locali.

«Con il Note di Notte Festival – ha sottolineato Fabio Ferrara, capogruppo di maggioranza con delega al Turismo e Marketing Territoriale del comune di Scalea – la nostra amministrazione continua ad investire in eventi di qualità che valorizzano il centro storico e arricchiscono l’offerta turistica di Scalea. Abbiamo voluto dare spazio anche ai giovani musicisti del territorio, perché crediamo che la promozione della nostra città passi anche attraverso la valorizzazione dei suoi talenti», dichiara

L’appuntamento con la musica proseguirà poi il 12 agosto con il tradizionale e suggestivo Concerto all’Alba, evento che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dell’estate scaleota, capace di regalare emozioni uniche in una cornice naturale di straordinaria bellezza.

Il “Note di Notte Festival” si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento dell’estate di Scalea, invitando cittadini, turisti e appassionati a vivere tre serate dedicate alla musica e alla valorizzazione del territorio.