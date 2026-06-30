Scalea, “AlmaLand” conquista il pubblico: l’ASD Alma Dance chiude l’anno con uno spettacolo tra danza e promozione del territorio

di Nicoletta Toselli

SCALEA – Una Piazza Aldo Moro gremita, applausi a scena aperta e un pubblico coinvolto dall’inizio alla fine. Domenica 28 giugno l’ASD Alma Dance ha portato in scena “AlmaLand – Una notte al Luna Park”, il tradizionale saggio di fine anno trasformato, ancora una volta, in un vero spettacolo capace di unire danza, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Ideato e diretto da Alessio Anastasio e Martina Orassi, l’evento ha visto alternarsi sul palco allievi di tutte le età e livelli, impegnati in coreografie che hanno raccontato il percorso formativo svolto durante l’anno nei diversi corsi della scuola. Dall’avviamento alla danza alla moderna, passando per synchro latin, solo latin, heels dance e danze di coppia, ogni esibizione ha messo in evidenza tecnica, impegno ed espressività.

Attiva dal 2008, l’ASD Alma Dance continua a distinguersi anche nelle competizioni regionali, nazionali e internazionali grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti, confermandosi una delle realtà più consolidate del panorama della danza nel territorio.

La prima parte dello spettacolo ha accompagnato gli spettatori all’interno di un immaginario luna park, attraverso un percorso scenico caratterizzato da costumi, scenografie e coreografie ispirate alla Casa degli Spettri, alle Marionette, ai Pagliacci, agli Illusionisti, alle Cartomanti, ai Palloncini, ai Trampolieri, alle Caramelle, al Carosello e alla Casa degli Specchi. Un susseguirsi di esibizioni che ha saputo coniugare spettacolarità e qualità tecnica, ricevendo il costante apprezzamento del pubblico.

Tra i momenti più attesi della serata l’ingresso di Garrison Rochelle, storico volto della danza televisiva italiana, accolto con un lungo applauso. Al suo fianco, come da tradizione, la presentatrice Imma Orassi, che ha condotto la seconda parte dello spettacolo accompagnando gli spettatori in un viaggio tra i borghi dell’Alto Tirreno Cosentino e della vicina Basilicata.

Attraverso le immagini proiettate sul ledwall, ogni coreografia è stata dedicata a una località del territorio, offrendo un originale connubio tra danza e promozione turistica. Il percorso si è concluso con un omaggio alla città di Scalea, protagonista del gran finale.

Applausi anche per l’esibizione di Antonio Stillante, conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione al talent show “Amici”, che ha proposto una performance intensa e coinvolgente, particolarmente apprezzata dagli spettatori.

Sul palco si sono alternati inoltre i trainer della scuola e gli atleti del settore agonistico, molti dei quali protagonisti nei principali circuiti nazionali e internazionali, a conferma dell’elevato livello tecnico raggiunto dall’associazione.

Il momento conclusivo ha riunito tutti gli allievi in una grande coreografia corale, prima dei saluti finali. I direttori Alessio Anastasio e Martina Orassi hanno ringraziato insegnanti, trainer, staff, famiglie, sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

«”AlmaLand” nasce dal desiderio di regalare al pubblico un’esperienza che andasse oltre il tradizionale saggio di fine anno – hanno dichiarato Alessio Anastasio e Martina Orassi –. Ogni coreografia è il risultato di mesi di lavoro, sacrificio e crescita. L’entusiasmo del pubblico rappresenta la soddisfazione più grande per i nostri allievi e per tutto il team che lavora ogni giorno con passione. Continueremo a investire nella formazione e nella qualità, offrendo ai nostri ragazzi nuove opportunità di crescita artistica e personale.»

Il lungo applauso che ha salutato il finale di “AlmaLand – Una notte al Luna Park” ha confermato il successo di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere, trasformando il saggio conclusivo dell’ASD Alma Dance in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate scaleota.