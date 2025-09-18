Scalea, cade un meteorite di 4,5 miliardi di anni: è il 48° rinvenuto in Italia

di Nicoletta Toselli

PADOVA – 18 settembre 2025 – Un frammento di roccia extraterrestre, vecchio di 4,5 miliardi di anni, è caduto qualche mese fa nei pressi di Scalea, in provincia di Cosenza. La notizia è stata resa pubblica oggi, durante il Congresso Nazionale Congiunto della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geologica Italiana, in corso a Padova, ed è stata diffusa dall’Agenzia Giornalistica Italia (AGI).

Il meteorite, classificato come condrite ordinaria proveniente dalla fascia degli asteroidi, misura circa 7 per 4 centimetri e pesa 189 grammi. Nonostante le dimensioni ridotte, rappresenta un reperto di straordinario valore scientifico, perché custodisce la memoria della nascita del Sistema Solare.

A darne conferma è stato Vanni Moggi Cecchi, mineralogista del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, che ha coordinato le analisi. «Questo meteorite ci racconta come era fatta la materia alle origini del nostro pianeta – ha spiegato –. È un frammento primitivo, una testimonianza che ci consente di guardare direttamente alla culla del Sole e dei pianeti».

In Italia, negli ultimi cinque secoli, sono stati catalogati soltanto 47 meteoriti: quello di Scalea è dunque il 48°, un dato che conferma l’eccezionalità dell’evento. La cittadina tirrenica entra così in un ristretto elenco di località italiane toccate da fenomeni cosmici di questo tipo.

Oltre al valore scientifico, la scoperta porta con sé una forte carica simbolica. Un piccolo paese della Calabria è diventato, anche solo per un istante, l’approdo di un viaggiatore stellare che ha visto nascere il Sole e i pianeti. «Tenere tra le mani questo frammento significa stringere un pezzo di roccia che ha attraversato miliardi di anni di storia cosmica prima di posarsi sulle nostre coste», hanno commentato i ricercatori.

Il meteorite sarà custodito al Museo di Storia Naturale di Firenze, entrando a far parte delle collezioni scientifiche nazionali. Per Scalea, invece, resterà l’orgoglio di essere entrata, in modo inatteso, nella storia dell’astronomia e della geologia italiana.

Fonti: AGI