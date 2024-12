Scalea: Caffè Le Mele e Bar A-tipico, un Natale di musica e convivialità

Caffè Le Mele e Bar A-tipico: un Natale di musica e convivialità

di Nicoletta Toselli

Scalea – Un connubio perfetto tra la passione per la musica e il gusto per la buona cucina. Il Caffè Le Mele e il Bar A-tipico uniscono le forze per regalare alla città di Scalea un Natale indimenticabile. Sotto la sapiente direzione artistica di Christian Mele, nasce “Round Christmas”, una rassegna musicale che animerà le festività con un ricco calendario di eventi.

Il Bar Genova, con il suo marchio “A-tipico”, si conferma ancora una volta un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione. Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Caffè Le Mele, il Natale sarà all’insegna della musica, della convivialità e di un’atmosfera unica.

Dal 7 dicembre al 4 gennaio, il palco del Bar A-tipico ospiterà una serie di concerti che vedranno alternarsi sul palco artisti di grande talento, tra cui Romilda & Jo, i Royale, i NO14, Sasà Calabrese e gli Acoustic Skin. Ognuno di loro porterà sul palco la propria originalità, regalando al pubblico emozioni uniche e indimenticabili.

È proprio Christian Mele, con la sua esperienza e la sua passione per la musica, a dirigere questa orchestra di talenti. La sua presenza sarà costante durante tutta la rassegna, non solo come organizzatore, ma anche come musicista, con la sua inconfondibile tromba. Mele ha saputo creare un programma che va oltre la semplice esibizione musicale, trasformando ogni serata in un’esperienza a 360 gradi, dove la musica si fonde con la convivialità.

Ogni appuntamento inizierà con una cena, un momento conviviale per gustare le specialità del locale e creare un’atmosfera intima e accogliente. A seguire, il palcoscenico si animerà con le note coinvolgenti dei musicisti, invitando il pubblico a ballare e cantare.

Particolarmente atteso è l’appuntamento del 27 dicembre con Sasà Calabrese e il suo progetto “D’Autore”. Accompagnato dalla tromba di Christian Mele, Calabrese rivisiterà i grandi classici della canzone italiana, regalando al pubblico un viaggio nel tempo attraverso le note più belle della nostra musica.

Il Caffè Le Mele e il Bar A-tipico si trasformeranno per l’occasione in un luogo magico, dove la musica, il cibo e l’atmosfera si fondono in un’esperienza indimenticabile. Un’occasione perfetta per trascorrere le festività in compagnia, immersi in un’atmosfera calda e accogliente.

Per info e prenotazioni è possibile contattare Luca al numero 333.3290309. Il Bar Genova si trova in Via Lido a Scalea.

Non perdere l’occasione di vivere un Natale A-tipico, all’insegna della musica e del buon gusto!