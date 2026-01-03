Scalea celebra l’Epifania tra tradizione, musica e comunità

Sarà una giornata di festa diffusa quella di martedì 6 gennaio 2026 a Scalea, che si prepara a salutare le festività natalizie con due appuntamenti pensati per unire grandi e piccoli nel segno della condivisione.

La mattina, a partire dalle ore 11.00, Comune di Scalea e associazioni del territorio daranno vita a “Befana in Piazza”, in programma in Piazza Spinelli, nei pressi del Palazzo dei Principi e della Mostra Presepiale.

L’iniziativa prevede la consegna di regalini ai più piccoli e la premiazione del balcone più bello e dell’attività con l’addobbo più suggestivo, valorizzando l’impegno di cittadini e commercianti che hanno contribuito a rendere più accogliente il centro storico durante le festività.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, la musica sarà protagonista con il Concerto dell’Epifania, promosso dal Comune di Scalea in collaborazione con Accademia dell’Ancia. Sul palco di Piazza Spinelli si esibirà un coro giovanile in un repertorio natalizio e augurale, offrendo al pubblico un momento di ascolto e partecipazione collettiva. In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la Sala Polifunzionale di Scalea.

Una doppia iniziativa che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di vivere le feste come occasione di incontro, promozione culturale e valorizzazione del territorio, nel segno della semplicità e della partecipazione.