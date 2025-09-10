Scalea: conclusa positivamente la stagione estiva, ma è protesta per i costi elevati.
Scalea, 10 settembre 2025 – Si chiude con un bilancio positivo la stagione estiva per la città di Scalea, nota località balneare dell’alto Tirreno cosentino da sempre interessata da una massiccia affluenza turistica.
La presenza di turismo nel 2025 ha registrato un lieve calo rispetto allo scorso anno senza però incidere sul lavoro dei commercianti locali. Il settore enogastronomico si riconferma il mercato più prospero con una sempre più elevata vendita di prodotti tipici della zona quali cedro, peperoncini e nduja.
Tuttavia, la protesta dei turisti che scelgono quale loro meta Scalea si concentra sui costi eccessivi legati ai servizi; ciò potrebbe essere stato decisivo nel calo di affluenza registrato quest’estate, ma non del tutto se pensiamo ai bilanci annuali, da tempo tra loro più o meno
invariati.