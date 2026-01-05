Scalea (CS): partecipazione e commozione durante la II edizione del triangolare di pallavolo “Una partita per Ilaria” – VIDEO

Scalea, 5 gennaio 2026 – Domenica 4 gennaio, a Scalea, si è svolta la seconda edizione di “Una partita per Ilaria”, l’evento sportivo e solidale dedicato alla memoria di Ilaria Sollazzo, vittima di femminicidio.

Un appuntamento che ha trasformato il campo da gioco in uno spazio di impegno civile e consapevolezza collettiva. In campo, insieme alla ASD Volley Scalea, anche la Don Russo Volley Cetraro e la ASD Diamante Sport Volley, unite dalla volontà di sostenere una causa che riguarda l’intera comunità.

La palestra comunale di Scalea ha accolto atlete, dirigenti, amministrazione comunale quasi al completo e numerosi cittadini, diventando il luogo di un messaggio chiaro: ricordare significa agire. Non solo sport, ma condivisione, partecipazione e attenzione verso un tema drammaticamente attuale come quello della violenza di genere.

Il match si è svolto in un clima di rispetto e coinvolgimento, con un pubblico partecipe e attento. Un momento capace di unire generazioni diverse e di ribadire l’importanza di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla responsabilità sociale.

Durante l’evento è stata organizzata una riffa solidale. Il ricavato è stato già interamente devoluto all’Associazione Antiviolenza Ilaria Sollazzo, a sostegno delle attività quotidiane di supporto alle donne e alle persone in situazione di difficoltà. Un gesto concreto che rafforza il legame tra memoria e azione.

Iniziative come “Una partita per Ilaria” dimostrano come lo sport possa diventare uno strumento educativo e culturale, capace di veicolare messaggi profondi e necessari, soprattutto verso le nuove generazioni.

Questa seconda edizione conferma il valore di un impegno condiviso che non si esaurisce in un singolo evento, ma continua nel tempo, attraverso la presenza, la partecipazione e la responsabilità di ciascuno.

Ricordare Ilaria significa non abbassare lo sguardo. Significa scegliere, ogni giorno, di stare dalla parte del rispetto, della dignità e della vita.