Scalea dà il benvenuto all’estate: tre giorni di musica, cultura e spettacolo con la Welcome Summer 2026

Dal 19 al 21 giugno Scalea si prepara a inaugurare ufficialmente la stagione estiva con la seconda edizione della Welcome Summer – Festa della Musica, una manifestazione che animerà il centro cittadino con concerti, spettacoli, cultura, intrattenimento, sport e iniziative dedicate a tutte le età.

Promossa dal Comune di Scalea in collaborazione con i commercianti e le realtà associative del territorio, la manifestazione coinvolgerà piazze, strade, lungomare e luoghi simbolo della città, trasformandoli in un grande spazio di incontro e condivisione.

Ad aprire il programma, venerdì 19 giugno in Piazza Spinelli, sarà la proiezione del docufilm “Scalea, Campioni d’Italia 1971”, dedicato alla storica impresa della squadra juniores biancostellata. La serata vedrà la partecipazione dell’ex calciatore della Nazionale Eraldo Pecci e degli ex protagonisti di quella straordinaria pagina sportiva. Nello stesso giorno saranno inaugurate la mostra pittorica curata da Pino De Biase e la Fiera del Vinile, mentre la serata proseguirà con musica e dj set.

Sabato 20 giugno spazio ai giovani talenti con il concorso nazionale WinnerGo Musica, che porterà a Scalea artisti provenienti da diverse regioni italiane. Il programma prevede inoltre artisti di strada, spettacoli itineranti, esibizioni musicali, la parata dei “Tamburi Parlanti”, il concerto della Banda Musicale Città di Scalea, spettacoli circensi e momenti di animazione diffusi nel centro cittadino. In serata il tradizionale spettacolo pirotecnico illuminerà il litorale, seguito da appuntamenti musicali e intrattenimento fino a tarda notte.

Domenica 21 giugno la manifestazione entrerà nella sua fase conclusiva con la finale di WinnerGo Musica, la presenza di una giuria composta da professionisti del settore musicale e radiofonico, spettacoli folkloristici, concerti di musica classica e iniziative dedicate alle famiglie. A chiudere la tre giorni sarà il concerto di Gianni Mazza & Friends in Piazza Spinelli, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione.

«La Welcome Summer rappresenta un momento importante per la nostra città – dichiara Gerardo De Chiara, consigliere comunale delegato allo Spettacolo e allo Sport – perché segna l’inizio della stagione estiva attraverso un programma capace di coinvolgere residenti, turisti, famiglie, giovani e operatori economici. Abbiamo lavorato per costruire un evento diffuso che valorizzi la musica, la cultura, lo sport, le tradizioni e le attività commerciali del territorio. Ringrazio il sindaco Mario Russo, l’Amministrazione comunale, i commercianti e tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. L’obiettivo è offrire occasioni di aggregazione e promozione del territorio, confermando Scalea come una delle principali destinazioni turistiche della Riviera dei Cedri».

La Welcome Summer si conferma così un appuntamento strategico per la promozione dell’immagine della città, capace di coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione delle eccellenze locali, dando ufficialmente il via all’estate 2026.

Per informazioni Gerardo De Chiara Consigliere comunale delegato allo Spettacolo e allo Sport Cell. 338 569 8463.