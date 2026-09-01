Scalea, “Dietro un sorriso”: a Palazzo Spinelli la presentazione del libro di Aurora Di Vanna

SCALEA – La cultura come spazio di incontro, ascolto e crescita, ma anche come occasione per valorizzare le esperienze e le voci delle nuove generazioni. Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21.00, Palazzo Spinelli ospiterà la presentazione del libro “Dietro un sorriso” di Aurora Di Vanna, Alfiere della Repubblica, edito da Luigi Pellegrini Editore.

L’iniziativa rientra nel cartellone “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”, promosso dalla Città di Scalea, e rappresenta un nuovo momento di confronto dedicato alla letteratura e ai temi che attraversano il mondo giovanile.

Al centro della serata sarà il libro di Aurora Di Vanna, un’opera che, già nel titolo, invita a guardare oltre ciò che appare, oltre un sorriso che può custodire emozioni, fragilità, esperienze e pensieri non immediatamente visibili. La presentazione diventerà così anche un’occasione di dialogo tra generazioni, istituzioni, scuola e comunità.

A confrontarsi con l’autrice saranno il sindaco di Scalea Mario Russo, l’assessore alla Cultura Annalisa Alfano, il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili Mario Russo, il presidente della Pro Loco Salvatore Licursi, il presidente del Consiglio comunale Angelo Paravati, la dirigente del Polo Liceale Metastasio di Praia a Mare-Scalea Laura Tancredi e Petronella Merfu, già Alfiere della Repubblica.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali curati da Francesca Perrone, contribuendo a creare un percorso nel quale parola, riflessione e musica si intrecceranno.

L’appuntamento conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso iniziative capaci di avvicinare la cittadinanza alla lettura e, in particolare, di offrire spazio ai giovani e alle loro esperienze. “Visioni d’Autore” prosegue così il proprio percorso facendo di Palazzo Spinelli un luogo di confronto culturale aperto alla comunità.

L’ingresso è libero.

Giovedì 3 settembre 2026 – ore 21.00

Palazzo Spinelli – Scalea