Scalea: Don Amadeo rivive tra le pagine del libro di Piero di Giuseppe

Un racconto di vita che attraversa luoghi, culture e generazioni, restituendo al pubblico la memoria di un’esistenza straordinaria. Sarà presentato giovedì 4 giugno 2026, alle ore 17.30, presso il Centro Donna “Roberta Lanzino” di Scalea, il libro “Vita avventurosa di Don Amadeo” di Piero Di Giuseppe.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra storia, testimonianza e riflessione, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere una figura che, attraverso le sue esperienze e il suo percorso umano, diventa simbolo di un tempo e di una comunità. Il volume ripercorre infatti vicende che si intrecciano con la storia sociale e culturale di diverse realtà, trasformando il racconto personale in patrimonio collettivo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Scalea, Mario Russo. Seguiranno gli interventi di Wioletta Witek, presidente del Centro Donna, di Annalisa Alfano, assessore alla Cultura, e di Angela De Franco, vicepresidente dell’associazione.

Le conclusioni saranno affidate all’autore, Piero Di Giuseppe, che dialogherà con il pubblico ripercorrendo le tappe principali della storia narrata nel libro e le motivazioni che lo hanno portato a raccogliere e raccontare questa esperienza.

A moderare l’appuntamento sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dal Centro Donna “Roberta Lanzino”, realtà da anni impegnata nella diffusione della cultura e nella promozione di momenti di confronto aperti alla cittadinanza. La presentazione del volume offrirà l’opportunità di riscoprire frammenti di storia e di riflettere sul valore della memoria come strumento di conoscenza e crescita collettiva.

L’ingresso è libero.