Scalea Eterna continua a coinvolgere giovani, famiglie e comunità: grande partecipazione per la giornata di studio dedicata a Gregorio Caloprese

Prosegue con entusiasmo e partecipazione “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro. Dialogo tra generazioni nei luoghi della cultura”, il progetto promosso dal Comune di Scalea – Assessorato alla Cultura – con un ampio partenariato associativo, cofinanziato dalla Regione Calabria, nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso percorsi condivisi di arte, memoria e comunità.

Grande successo ha riscosso la giornata di studio dedicata a Gregorio Caloprese, illustre figlio di Scalea e protagonista della cultura meridionale tra Sei e Settecento, che si è svolta presso il Palazzo dei Principi Spinelli coinvolgendo gli sudenti del Polo Liceale Scalea – Praia a Mare, svoltasi lunedì 11 maggio.

Un momento culturale e didattico di grande intensità, che ha saputo appassionare e coinvolgere studenti e docenti grazie all’intervento del Prof. Antonio Vincenzo Valente, docente e storico, che con competenza, passione e straordinaria capacità narrativa ha accompagnato i presenti alla scoperta della vita e del pensiero del “gran filosofo cartesiano” nel contesto storico e culturale del Viceregno napoletano.

Al tavolo dei relatori erano presenti l’Assessore alla Cultura Annalisa Alfano, la Dirigente scolastica Laura Tancredi e la giornalista Nicoletta Toselli, che ha moderato l’incontro. Un contributo importante è stato offerto anche dalla casa editrice Gridei, che vanta una storica collaborazione con il Prof. Valente producendo volumi di grande spessore culturale.

L’iniziativa ha rappresentato uno dei momenti più significativi del progetto Scalea Eterna, confermando quanto sia fondamentale creare occasioni di dialogo tra generazioni e restituire ai giovani il valore della memoria, del pensiero e dell’identità culturale del territorio.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà già nei prossimi giorni con nuove iniziative dedicate alla cultura e alla condivisione.

Mercoledì 14 maggio alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale, si terrà un laboratorio di lettura dedicato a bambini e genitori: un momento pensato per avvicinare le famiglie al mondo dei libri e della narrazione attraverso esperienze partecipate e creative.

Sempre il 14 maggio alle ore 19:00, presso il Palazzo dei Principi Spinelli, spazio all’ evento “Quando la fotografia incontra la musica”, inserito all’interno della mostra fotografica di Daniele Arieta “Ciò che resta – La festa della Madonna del Carmelo a Scalea”.

Protagonisti della serata saranno lo stesso Daniele Arieta e il Maestro Salvatore Cauteruccio, in un dialogo artistico tra immagini, suoni e memoria condivisa, capace di raccontare Scalea attraverso emozioni, tradizioni e identità. Insomma, Visioni d’autore a confronto.

Scalea Eterna continua così il suo percorso come spazio vivo di incontro, partecipazione e crescita culturale, trasformando i luoghi simbolo della città in occasioni concrete di incontro e condivisione.