Scalea Eterna: la memoria di una comunità passa anche attraverso la musica

SCALEA – Ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere la loro forza. Brani che continuano a parlare a generazioni diverse, diventando parte della memoria collettiva di una comunità. È da questa riflessione che nasce “Da Vasco al Sud – Quando la musica racconta la storia dei nostri giorni”, appuntamento inserito nel cartellone di “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”, in programma venerdì 5 giugno 2026 alle ore 19.00 presso Palazzo dei Principi Spinelli.

L’iniziativa propone un percorso culturale ed emozionale dedicato alla musica di Vasco Rossi, artista che da oltre quarant’anni accompagna la vita di milioni di italiani attraverso canzoni capaci di raccontare sogni, inquietudini, libertà, passioni e cambiamenti sociali.

A guidare il pubblico sarà Davide Beltrano, autore, scrittore e giornalista, che accompagnerà i presenti in un racconto fatto di storie, aneddoti e riflessioni sul valore culturale della musica. Il percorso sarà arricchito dagli interventi musicali della tribute band Gli Alibi Live, che interpreterà alcuni dei brani più significativi del repertorio del rocker di Zocca.

L’incontro si inserisce perfettamente nello spirito di Scalea Eterna, progetto che punta a valorizzare non solo la memoria storica della città, ma anche quel patrimonio immateriale fatto di emozioni condivise, linguaggi comuni e ricordi capaci di unire le persone.

Per molti cittadini di Scalea la figura di Vasco Rossi richiama inoltre un ricordo particolare: il concerto che il cantautore tenne allo Stadio Comunale il 12 agosto 1982, quando era agli inizi della sua straordinaria carriera artistica. Un evento rimasto impresso nella memoria di chi era presente e che ancora oggi viene tramandato alle nuove generazioni come una delle pagine più significative della storia musicale cittadina.

La serata vuole quindi trasformare il ricordo individuale in esperienza collettiva, creando uno spazio di dialogo tra chi ha vissuto quegli anni e chi oggi scopre Vasco Rossi attraverso sensibilità e linguaggi differenti. La musica diventa così strumento di incontro, confronto e appartenenza.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del sindaco di Scalea Mario Russo, del presidente della Pro Loco Salvatore Licursi e della presidente della Banca del Tempo, Roberta Orrico.

A dialogare con Davide Beltrano saranno Annalisa Alfano, assessore alla Cultura del Comune di Scalea, e Francesco Frezza, rappresentante della comunità dei fan di Vasco Rossi.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.

L’evento è promosso dalla Banca del Tempo e dalla Pro Loco di Scalea nell’ambito di “Scalea Eterna – Memorie che creano futuro”, progetto culturale del Comune di Scalea realizzato con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e sostenuto dalla Regione Calabria attraverso l’avviso dedicato alla promozione artistica e culturale.

Perché la memoria non vive soltanto nei luoghi e nei documenti, ma anche nelle canzoni che hanno accompagnato la storia di una comunità.